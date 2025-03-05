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Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня
09:01 05.03.2025 |
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до США разом з президентом Володимиром Зеленським. Вони можуть представити мирний план.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.
За даними джерел видання, Стармер та Макрон готові поїхати до Вашингтона із Зеленським вже наступного тижня, щоб представити президенту США Дональду Трампу єдиний фронт щодо мирного плану.
Зокрема, дипломатичні джерела Daily Mail підтвердили, що припинення вогню може розпочатися з припинення повітряних і морських бомбардувань з обох сторін. Джерело повідомило, що більшу частину шкоди наразі завдають російські повітряні безпілотники та ракети.
"У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке, за словами джерела, буде "важче перевірити і легше зірвати", - пише Daily Mail.
Зокрема, Стармер сподівається переконати Трампа гарантувати безпекову "підтримку" з боку США, яка б дозволила Британії, Франції та іншим членам "коаліції охочих", що формується, відправити свої війська для підтримання миру в Україні, не побоюючись негайного нападу з боку російських сил.
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