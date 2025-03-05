Трамп заявив, що отримав від Зеленського лист про готовність до мирних переговорів

Президент США Дональд Трамп у зверненні до обох палат Конгресу заявив, що отримав лист від президента України Володимира Зеленського, в якому він заявляє про готовність до мирних переговорів. За його словами, з боку Росії також надходили сигнали про готовність до миру. У своєму виступі американський президент не згадав про призупинення військової допомоги Україні, про що повідомили напередодні.

"Сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі вказано: "Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці", - сказав Трамп.

За його словами, Зеленський також заявив про готовність підписати угоду про видобуток корисних копалин "у будь-який зручний час".

Трамп відзначив, що вдячний за лист і додав: "Одночасно ми провели серйозні переговори з Росією і отримали сильні сигнали про те, що вони готові до миру".

Трамп також підкреслив, що президент України виказав вдячність США за надану допомогу, а в листі відзначає, що "дійсно цінує те, скільки зробила Америка, щоб допомогти Україні зберегти її суверенітет і незалежність".

Про готовність сісти за стіл переговорів Володимир Зеленський заявляв у вівторок, коли коментував перепалку з Трампом в Овальному кабінеті. Він також раніше говорив, що Україна готова підписати угоду про надра.

"Я невпинно працюю, щоб завершити жорстокий конфлікт в Україні, - заявив Трамп. - Мільйони українців і росіян були марно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно. США спрямували сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України".

"Ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років?" - запитав Трамп і знову заявив, що США витратили на підтримку України значно більше, ніж Європа.

"На жаль, Європа витратила більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України. Подумайте про це".

Президент США повторив свою необґрунтовану заяву про те, що США надали Україні 350 млрд доларів допомоги, тоді як Європа лише 100 млрд доларів.

BBC Verify не змогла знайти жодних доказів заяви Трампа про 350 мільярдів доларів, а деякі цифри свідчать про те, що Європа витратила більше в цілому, якщо враховувати всю допомогу Україні.

США з певним відривом є найбільшим донором для України. Але Європа разом узята витратила більше грошей, ніж США, згідно з даними аналітичного центру Kiel Institute.

Деякі демократи залишили зал, коли Трамп говорив про Україну.

Конфлікт зам'яли?

В Україні позитивно сприйняли промову Трампа, адже напередодні панувало враження, що від звернення президента США до Конгресу можна чекати чогось негативного.

Адже після сварки Зеленського і Трампа у Білому домі 28 лютого відносини сторін тільки погіршувались. Зранку 4 березня Україна прокинулась і перебувала у стані шоку від новини, що Білий дім поставив на паузу військову допомогу. Проте ввечері 4 березня президент України Володимир Зеленський провів низку консультацій із європейськими лідерами і заявив, що Україна готова працювати "швидко, щоб закінчити війну", та запропонував план поетапного перемир'я.

У своєму повідомленні Зеленський також багато дякував за допомогу США і президенту Трампу, а також висловив жаль через те, що зустріч у Вашингтоні "пройшла не так, як передбачалося".

"Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", - не шкодував компліментів Трампу Зеленський.

"Виглядає так, що поки що конфлікт між Трампом і Зеленським вдалось замʼяти ", - оцінив виступ колишній радник голови Офісу президента та керівник КСЕ Тимофій Мілованов. Він зараз викладає у США.

Депутат від опозиційної фракції ЄС Микола Княжицький має подібну оцінку ситуації.

"Уважно слухав президента Трампа. Сказав, що отримав листа від Зеленського, який процитував, і "сигнал" з Росії про бажання миру. Я з цього зробив висновок, що Росія до миру не готова. Бо що таке "сигнал"? Але загалом щодо нас це було значно краще, ніж могло бути. Але не дуже конкретно. Тому велике діло - налагодити стосунки з Америкою, але не менше - пробудити Європу. Це зараз і відбувається. І, як не дивно, і США, і Європа, і Україна тут однодумці", - вважає Княжицький.

Проте залишається відкритим питання, а що з військовою допомогою США? Зеленський напередодні доручив міноборони з'ясувати, що відбувається у цій сфері. Сам він прямо не заявив, що вона припинена.

Демократа Ела Гріна вивели із залу на початку виступу Трампа

Перше звернення Трампа - овації і протести

Це була перша промова Трампа в Конгресі після повернення в Білий дім. Це традиційний захід, у якому президент підбиває перші підсумки перших кількох тижнів свого терміну. На посаді Дональд Трамп провів уже 44 дні, тобто трохи більше шести тижнів.

2017 року Трамп виступав із першою промовою в Конгресі рівно годину, цього разу він говорив 1 годину 40 хвилин, його виступ став найдовшим в історії.

"Америка повернулася", - заявив він на початку виступу.

За його словами, за кілька тижнів нинішній адміністрації вдалося домогтися того, чого не вдавалося домогтися жодній адміністрації за роки.

"Американську мрію не спинити, і наша країна на порозі такого повернення, якого світ ніколи не бачив і, можливо, ніколи більше не побачить", - заявив Трамп.

Представники Демократичної партії почали висловлювати протест і освистувати Трампа, унаслідок чого спікер Палати представників Майк Джонсон закликав усіх до порядку та пригрозив вигнати із зали тих, хто намагається зірвати виступ.

Коли член Палати представників від Демократичної партії Ел Грін відмовився зайняти своє місце, Джонсон висунув вимогу "вивести цього джентльмена із залу". Після цього Трамп продовжив промову.

Вона багато разів переривалася оплесками його прихильників-республіканців - вони аплодували стоячи, тоді як демократи зі своїх місць не вставали.

Більшу частину виступу Трамп присвятив внутрішній політиці. Він, зокрема, подякував бізнесмену Ілону Маску і довго перераховував досягнення його Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Торкаючись інших міжнародних тем, Трамп знову згадав про Панамський канал, який обіцяв повернути під контроль США.

"Моя адміністрація поверне Панамський канал, і ми вже почали це робити", - заявив Трамп.

Він нагадав про угоду, укладену у вівторок між гонконзькою компанією та американським консорціумом, за якою американці отримають контроль над двома ключовими портами навколо Панамського каналу.

Трамп також звернувся до жителів Гренландії і сказав: якщо вони ухвалять рішення про приєднання своєї країни до США, він це тільки вітатиме.

За його словами, Гренландія потрібна США для забезпечення міжнародної безпеки.

"Так чи інакше ми цього досягнемо", - загадково додав він.

Трамп заявляв про бажання отримати цю арктичну територію ще до того, як повернувся в Білий дім. Влада Гренландії, автономної території Данії, заявляла, що вона не продається.