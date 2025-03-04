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Зеленський: Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа
18:23 04.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленсий заявив про готовність працювати "під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".
"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством Президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.
Зеленський також заявив про готовність "працювати швидко, щоб закінчити війну".
За його словами, першими етапами в цьому "можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури - і негайне перемир'я на морі, якщо Росія зробить те ж саме".
"Потім, - додав Зеленський, ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду".
"Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам'ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні «джавеліни». Ми вдячні за це", - наголосив Зеленський.
"Наша зустріч у Вашингтоні, у Білому домі, в п'ятницю пройшла не так, як передбачалося. Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними", - висловив сподівання президент України.
"Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно", - наголосив він.
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