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АНАЛІТИКА

СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною

 

Телеканал CNN стверджує, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвіддані після рішення Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву.

Про це CNN повідомляє з посиланням на поінформоване джерело, пише "Європейська правда".

"Станом на ранок вівторка Сполучені Штати продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною, повідомило CNN джерело, знайоме з ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Про це стало відомо після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву після його гарячої суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.

Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.
 

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