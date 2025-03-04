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СNN: США продовжують ділитися розвідданими з Україною
17:21 04.03.2025 |
Телеканал CNN стверджує, що Сполучені Штати продовжують надавати Україні розвіддані після рішення Дональда Трампа зупинити військову допомогу Києву.
Про це CNN повідомляє з посиланням на поінформоване джерело, пише "Європейська правда".
"Станом на ранок вівторка Сполучені Штати продовжують ділитися розвідувальною інформацією з Україною, повідомило CNN джерело, знайоме з ситуацією", - йдеться у повідомленні.
Про це стало відомо після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок наказав призупинити поставки американської військової допомоги Києву після його гарячої суперечки в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що інформація з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці підтверджує повідомлення про призупинення допомоги США для України.
Поміж тим, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 4 березня представила п'ятиступеневий план переозброєння Євросоюзу і підтримки України, який дозволить мобілізувати 800 млрд євро на оборонні витрати.
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