Туск: Звіти з хабу підтверджують призупинення допомоги США

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомлення, які надходять з польського логістичного хабу в аеропорту Жешув-Ясьонка, через який передають зброю і гуманітарну допомогу Україні, підтверджують, що США призупинили надання їй військового обладнання.

"У нас немає підстав вважати, що це лише слова, - сказав у вівторок, 4 березня, Туск, цитує AFP. - Повідомлення, які надходять з кордону, а також з нашого хабу (...) також підтверджують заяви, зроблені американською стороною".

Міністерство закордонних справ Польщі заявило, що рішення Вашингтона було ухвалене "без інформування та без консультацій" із союзниками Сполучених Штатів у НАТО.

Шмигаль: Увечері інформації про призупинення допомоги не було

Станом на вечір 3 березня інформація про те, що США призупиняє поставки військової допомоги Україні, не надходила, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції вдень у вівторок, 4 березня.

"За інформацією від міністра оборони, допомога від США триває, вся допомога, яка була розписана пакетами за попередньої адміністрації президента США, надходила Україні, і станом на вчорашній вечір у мене немає інформації про те, що щось було зупинено. Всі пакети йшли, і станом на вчорашній вечір ми всю допомогу отримували. Станом на ранок я ще не узгоджував з міністром оборони чи були якісь зміни", - повідомив Шмигаль, цитує "Укрінформ".

У відповідь на запитання, чи готується уряд до можливого припинення Сполученими Штатами постачання зброї, Шмигаль сказав, що Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США, які були надійними партнерами упродовж багатьох років. Він висловив впевненість, що підтримка з боку Америки як одного з найбільших партнерів України триватиме.

Нагдаємо, зранку у вівторок світові ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп видав розпорядження призупинити всю військову допомогу Україні. Розпорядження стосується всієї військової техніки США, яка наразі ще не знаходиться в Україні, включно зі зброєю, що перебуває транзитом на літаках і кораблях або очікує в транзитних зонах у Польщі. Цьому рішенню передувала публічна суперечка президентів США та України в Білому домі.