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АНАЛІТИКА

Україна цьогоріч спроможна забезпечити 100% потреб артилерії власним виробництвом - Шмигаль

 

Впродовж 2025 року Україна буде спроможна повністю забезпечити потреби в артилерії за рахунок власного виробництва.

Про це він повідомив під час пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

«За два останні роки виробництво артилерії збільшилось втричі, бронетранспортерів - у п'ять разів, протитанкової зброї - у два рази, боєприпасів - у два з половиною рази», - наголосив Шмигаль.

За його словами, зараз Україна виробляє близько третини від необхідної на полі бою зброї.

«Наша мета - 50% щонайменше», - сказав Прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що Укроборонпром сьогодні входить до списку 50 найсильніших оборонних компаній світу. Українська оборонна індустрія інтегрується зі світовою.

Також Шмигаль підкреслив, що Україна нарощує виробництво артилерійських боєприпасів - «цього року будемо спроможні забезпечити великий відсоток артилерійських боєприпасів 155-го, натівського калібру, 105-го калібру, 122-й калібру власного виробництва».

За його словами, триває і виробництво мін для мінометів 80-го і 120-го калібрів, вони також зможуть перекрити великий відсоток від потреб для ведення бою.

Крім того, очільник уряду наголосив, що Україна виробляє всі види дронів для власного використання і «може забезпечувати фактично майже всю потребу в дронах: в морських, в повітряних, в наземних».

«Ми сьогодні робимо наголос на уніфікації транспортної лінійки. Ми затвердили такий список «Зброя перемоги» - зброї українського виробництва, яка кодифікована, яка пройшла усі відповідні випробування на полі бою. Сьогодні ми авансуємо виробництво такої зброї і розвиваємо уже тепер кількісно її виробництво, вдосконалюючи якісно в той самий момент», - додав Шмигаль.

«Ми розвиваємо так звану данську модель, коли наші партнери оплачують зброю, вироблену в Україні для ЗСУ. За цією моделлю в 2024 році ми залучили майже 1 мільярд доларів. Данія - 351 млн доларів, Євросоюз - 436, Велика Британія - 67 і Норвегія 45 млн доларів - це внески партнерів за минулий рік за данською моделлю в українську оборонну промисловість, яка дала дуже конкретний результат, дуже конкретну зброю на поле бою для наших військових», - сказав Прем'єр-міністр.
 

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