Трамп призупинив всю військову допомогу Україні, повідомили у Білому домі

Президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити надання військової допомоги Україні, допоки керівництво країни не продемонструє "прихильності до світу", повідомили низка ЗМІ США. Це сталося за кілька днів після суперечки Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті Білого дому.

"Президент ясно дав зрозуміти, що він націлений на мир. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми зупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню проблеми", - заявив офіційний представник Білого дому, якого цитують світові інформагентства та американські ЗМІ.

Сам Трамп це рішення поки не коментував, офіційної інформації з Білого дому також не надходило.

Відповідаючи у понеділок на запитання, чи не збирається він призупинити військову допомогу Україні, Трамп сказав: "Побачимо, що буде далі".

За повідомленнями Bloomberg і Fox News, пауза продовжиться доти, доки Трамп не переконається, що керівництво України демонструє прагнення миру.

"США припиняють всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не переконається, що лідери країни продемонструють сумлінну відданість миру", - цитує Bloomberg представника Білого дому.

"Це не остаточне припинення допомоги, це пауза", - повідомляє, у свою чергу, Fox News з посиланням на представника адміністрації.

За даними Bloomberg, рішення торкнеться всього американського військового обладнання, не доставленого в Україну, включаючи зброю, яка перебуває в дорозі або чекає на транзит через Польщу.

Поки що незрозуміло, як саме вплине рішення Трампа на постачання озброєнь Києву, і скільки одиниць воно торкнеться.

CNN повідомляє з посиланням на американських офіційних осіб, що в Білому домі домагаються від президента України Володимира Зеленського певних дій, можливо, публічних вибачень, перш ніж рухатися далі в угоді про видобуток корисних копалин чи обговорення допомоги.

За даними одного із співрозмовників телекомпанії, рішення про призупинення військової допомоги було ухвалено пізно ввечері у понеділок і є «стратегією тиску на Україну».

Колишній співробітник Ради національної безпеки Білого дому в адміністрації Барака Обами Чарльз Купчан сказав ВВС: "Те, що ми тут бачимо, це зухвала дипломатія примусу та викручування рук".

"По суті, Трамп каже українцям: якщо ви хочете американську зброю та підтримку США, вам час сісти за стіл переговорів з Росією", - сказав він.

Зеленський вже говорив, що не має наміру вибачатися перед Трампом за те, що сталося в Овальному кабінеті в п'ятницю, але готовий продовжувати будувати відносини зі США. Він також неодноразово повторював, що українська влада віддана миру і прагне якнайшвидше завершити війну.

"Дуже важливо, щоб ми спробували зробити нашу дипломатію справді змістовною, щоб якнайшвидше покласти край цій війні. Нам потрібний справжній мир, і українці хочуть його найбільше, бо війна руйнує наші міста та селища. Ми втрачаємо наших людей. Нам потрібно зупинити війну та гарантувати безпеку", - заявив Зеленський у понеділок, висловивши надію на підтримку з боку США.

Раніше Дональд Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що мирна угода з Росією ще "дуже далека". "Це найгірша заява, яку міг зробити Зеленський, і Америка не буде цього довго терпіти", - написав він у своїй соцмережі Truth Social.

Він також сказав, що у вівторок надасть оновлену інформацію про угоду з мінеральних ресурсів із Києвом. Володимир Зеленський у неділю говорив, що Україна, як і раніше, готова підписати документ.

У понеділок увечері видання Wall Street Journal повідомило з посиланням на чинних і колишніх американських чиновників, що адміністрація Трампа припинила фінансування нових постачань зброї Україні та розглядає можливість заморожування постачання з американських запасів, що поставить під загрозу здатність Києва протистояти російським військам.

Фінансування нових постачань фактично припинили останніми тижнями на тлі заморозки Білим домом іноземної допомоги, пише видання, тоді як кроки щодо потенційного закриття головного каналу постачання озброєнь в Україну зробили через кілька днів після суперечки між Трампом та Зеленським.

Держсекретар Марко Рубіо раніше підписав наказ, який виключає постачання в Україну із заборони на іноземну допомогу, але високопосадовець Держдепартаменту Пітер Марокко не відправив необхідний лист до Пентагону, щоб дозволити надходження допомоги до Києва, кажуть співрозмовники WSJ.

За словами американських чиновників, без нових військових поставок Україна, швидше за все, матиме зброю до середини року, щоб продовжувати воювати з Росією в нинішньому темпі. Почасти це заслуга адміністрації Джо Байдена, яка різко збільшила постачання озброєнь Києву перед поверненням Трампа до Білого дому, зазначає WSJ.

Як пише CNN з посиланням на американського чиновника, мине деякий час, перш ніж наслідки призупинення військової допомоги стануть відчутні на полі бою, але в міру виснаження запасів ефект буде серйозним.

"Існує прогалина в потенціалі, який Європа не зможе заповнити поодинці", - сказав він.

Які наслідки для фронту

ВВС нещодавно писала, що насправді Київ критично залежить від США лише у кількох видах озброєнь. Насамперед, йдеться про системи протиповітряної оборони і ракети для них (в першу чергу так говорять про комплекси Patriot), реактивні системи залпового вогню (ті ж Himars) і боєприпаси для них.

Критичною називають експерти і залежність Києва від розвідувальних даних, якими на регулярній основі ділиться з ним Вашингтон.

Потреба ж у дронах, які останнім часом стали основним засобом ураження на фронті, Україна закриває власними силами. Українські військові кажуть, що інтенсивно працюють над технічним рішенням, яке могло б ефективно замінити термінали супутникового зв'язку Starlink у разі, якщо їхній виробник (і власник цієї компанії Ілон Маск) вирішать заблокувати роботу цих пристроїв на території України.

Зокрема, один з таких способів випробували у контрольованій Києвом частині Курської області, де "старлінки" не працювали.

"(У разі припинення американської військової допомоги) ми можемо протриматися, можливо, пів року чи рік, щоб дати Європі рік на нарощування виробництва боєприпасів... Ми можемо зазнати втрат, можливо, втратити частину території. Але у нас немає іншого вибору, окрім як боротися, незважаючи на труднощі", - заявив у коментарі Wall Street Journal старший аналітик українського благодійного фонду "Повернись живим" Микола Бєлесков.