Соратник Трампа повідомив про нову домовленість з Україною щодо угоди про надра

У США заявили про досягнуту нову домовленість щодо підписання угоди про надра між урядами України та США.

Про це заявив конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік після переговорів з цього приводу з очільником ОПУ Андрієм Єрмаком, повідомляє "Європейська правда".

Конгресмен Фіцпатрік, що належить що кола республіканців, які опікуються відносинами з Україною, повідомив про тривалу і успішну розмову з Єрмаком. "Ми на 100% повертаємо потяг назад, на рейки", - прокоментував він у Х.

За словами конгресмена, є домовленість про те, що угода про розподіл прибутку від видобутку корисних копалин "буде підписана найближчим часом, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною". Він також повторив позицію керівництва США про те, що підписання цієї угоди "природним чином надасть і безпеку допомогу".

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував новини щодо угоди, заявивши, що повідомить про це у зверненні до Конгресу у вівторок ввечері.

Браян Фіцпатрік не став уточнювати, коли та як технічно відбудеться підписання - чи буде здійснений візит української урядової делегації у Вашингтон, чи документ підпишуть у віддаленому режимі.

Як повідомлялося, Трамп у понеділок заявив, що "угода про копалини" не мертва. Президент Зеленський, також без конкретики, заявляв, що Україна працює з Америкою і готує певні кроки.