Трамп розкритикував заяву Зеленського, що до кінця війни дуже – дуже далеко

Трамп назвав "найгіршою заявою, яка могла бути зроблена (президентом України Володимиром) Зеленським", заяву українського лідера після зустрічі з європейськими лідерами у Лондоні 2 березня про те, що до кінця війни дуже - дуже далеко.

"Америка довго цього терпіти не буде! Це те, про що я казав, цей хлопець не хоче миру, доки його підтримує Америка", - написав Трамп у своїй соцмережі Truth у понеділок.

На його думку, Європа під час зустрічі, яку вони мали із Зеленським, прямо заявила, що не може виконати цю роботу без США.

"Мабуть, не найкраща заява, яку можна було зробити з точки зору демонстрації сили проти Росії. Про що вони думають?" - завершив свій пост президент США.

Як повідомлялося, Зеленський після зустрічі у Лондоні заявив, що до угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко, коли відповідав на запитання журналістів про новий план Європи та України та чи готова Україна прийняти кордон за лінією зіткнення та зняття санкцій з Росії, як частину цього нового плану.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки і тому, поки їх не буде на папері, я...Не хотів би про них дуже детально говорити. Ніхто всі ці кроки не розпочав. Мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним, а головне - сталий мир", - підкреслив президент України.

Він додав, що цей мир має бути "дуже-дуже конкретним з дуже-дуже конкретними гарантіями безпеки і з дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки", а також із конкретною відповідальністю за обсяги допомоги та присутності для гарантій.

"Ми сьогодні не говоримо про ті чи інші поступки, тому що це буде неправильна розмова. Ми чуємо сигнали від різних партнерів, ми чуємо сигнали від США, але всі повинні зрозуміти, що Україна ніколи не визнає будь-які території, окуповані Росією, як російські території. Для нас це буде тимчасова окупація", - ще раз нагадав Зеленський позицію України.

Щодо санкцій він заявив, що Київ зробить все, щоб санкційний тиск посилювався, а не навпаки, хоча це буде непросто, тому що є лобісти інтересів послаблення санкцій у бік Росії.