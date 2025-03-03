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США призупинили кібероперації проти Росії - CNN
13:53 03.03.2025 |
Сполучені Штати призупинили проведення та планування наступальних кібероперацій проти Росії.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого американського чиновника.
Призупинення проведення кібероперацій проти Росії є «серйозним ударом», зазначив неназваний чиновник, особливо тому, що для планування таких операцій потрібен час і дослідження.
За словами співрозмовника CNN, занепокоєння полягає в тому, що пауза у наступальних кіберопераціях проти РФ зробить США більш вразливими до потенційних кібератак з боку Москви, у якої є велика група хакерів, здатних порушити інфраструктуру Сполучених Штатів і зібрати секретні розвідувальні дані.
У матеріалі йдеться, що пауза в операціях і їх плануванні з боку Кіберкомандування США - наступального і оборонного кіберпідрозділу Збройних сил - відбулася тоді, коли адміністрація президента США Дональда Трампа прагнула ширшої нормалізації відносин із Росією.
«З міркувань оперативної безпеки, ми не коментуємо і не обговорюємо кіберрозвідку, плани або операції. Для міністра Гегсета (міністра оборони США Піта Гегсета - ред.) немає більшого пріоритету, ніж безпека військових в усіх операціях, включаючи кіберпростір», - заявив високопоставлений представник оборонного відомства в інтерв'ю CNN.
Зазначається, що Кремль розглядає кіберпростір як джерело тактичної переваги над США, оскільки він може проникати в американську критичну інфраструктуру і намагатися впливати на вибори. Зі свого боку, американські військові та розвідувальні хакери в останні роки все частіше переслідують російських кіберзлочинців і розвідників.
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