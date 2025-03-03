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АНАЛІТИКА

Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський

 

Україна готова підписати угоду з США про корисні копалини, якщо будуть готові обидві сторони, та буде почута українська позиція, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є останній варіант (угоди - ІФ-У), він готовий. Його можуть підписати міністри... Не зважаючи на те, що сталося раніше, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я, чесно кажучи, думаю, що і Сполучені Штати будуть готові", - сказав Зеленський під час спілкування зі британськими ЗМІ у неділю.

За його словами, потрібен час, щоб "проаналізувати якісь речі", і також важлива, щоб була почута українська позиція. "Я просто думаю, що важливо, щоб вона (позиція - ІФ-У) була почута сьогодні, а не під час столу перемовин, де буде Путін", - додав президент.

Він наголосив, що готовий будь-якого формату конструктивних відносин зі США. "Я вважаю, що у нас все це є. І в наших руках все це зберегти", - наголосив Зеленський.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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