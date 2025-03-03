План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні

Через день після запеклої дискусії між українським президентом Зеленським та президентом США Трампом і віцепрезидентом Венсом, українського лідера тепло приймали в Лондоні.

Він взяв участь у саміті європейських лідерів, який організував британський прем'єр Кір Стармер, а після цього зустрівся з королем Чарльзом ІІІ, який прийняв його у Сандрингемі.

Про що домовилися європейські лідери

Головною метою саміту, на якому в Лондоні зібралися європейські лідери, а також президент України Володимир Зеленський, було опрацювати "план, як зупинити війну", заявив господар зустрічі, британський прем'єр Кір Стармер.

Цей план з чотирьох кроків, за його словами, згодом обговорять і зі Сполученими Штатами, а потім його "втілюватимуть разом".

Учасники зустрічі, зокрема, домовилися про таке:

* продовжувати надавати Україні військову допомогу поки триває війна, а також посилити економічний тиск на Росію;

* мир повинен бути тривалим, і забезпечувати суверенітет та безпеку України, яка має бути присутньою на будь-яких мирних переговорах;

* у разі досягнення мирної угоди, європейські лідери повинні віднадити Росію від повторного вторгнення у майбутньому;

* створять "коаліцію охочих" стати на захист України та гарантувати мир.

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За словами Кіра Стармера, учасники саміту домовитися зустрітися невдовзі, аби обговорити просування у напрацьованому плані.

"Сьогодні ми на перехресті історії, - заявив британський прем'єр. - Зараз не час говорити далі, зараз час діяти та об'єднуватися довкола плану до справедливого та тривалого миру".

На запитання про те, як він тепер дивиться на співпрацю зі США, прем'єр Стармер відповів:

"Я не сприймаю те, що США є ненадійним союзником, немає жодних інших країн, які були б пов'язані так сильно, як наші дві країни".

Кір Стармер також підкреслив: "Дозвольте чітко сказати: ми погоджуємося з Трампом у тому, що є нагальна потреба у тривалому мирі. Зараз ми маємо зробити це разом".

Перемир'я на місяць

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він та Кір Стармер на саміті в Лондоні запропонували домовлятися про одномісячне перемир'я "у повітрі, на морі та в атаках на енергетичну інфраструктуру", щоб отримати більше часу для деескалації російської агресії проти України.

Макрон заявив, що обмежене перемир'я необхідне, оскільки "дуже складно" забезпечити повне припинення вогню з огляду на протяжність лінії фронту.

В інтерв'ю французькому виданню Le Figaro президент Франції припустив, що будь-яке розгортання європейських миротворчих сил на землі можливе лише пізніше, "не найближчими тижнями", як тільки обидві сторони обговорять деталі угоди.

"Ми хочемо миру. Але ми не хочемо його за будь-яку ціну, без гарантій", - сказав він.

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Після саміту ВВС запитала у президента України про заяви президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливого місячного перемир'я між Росією та Україною.

На запитання, чи знає він про план, Зеленський відповів: "Мені все відомо".

Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що є чітка підтримка Європи.

"Усі єдині в головному: щоб мир був реальним, потрібні реальні гарантії безпеки. І це позиція всієї нашої Європи - усього континенту. Британія, Європейський Союз, Норвегія, Туреччина".

Він каже, що усі скоординували позиції і анонсував, що найближчими днями і тижнями буде багато зустрічей і спільної роботи.

"Буде дипломатія заради миру. І заради того, щоб ми всі були разом - Україна, вся Європа й обов'язково, обов'язково Америка".

"Найближчим часом ми всі у Європі сформуємо наші спільні позиції - лінії, яких ми маємо досягти, і лінії, з яких не можемо відступити. Такі позиції будуть представлені нашим партнерам в США".

Зеленський, як і раніше, готовий підписати угоду про надра зі США.

Перед вильотом із Лондона Зеленський відповів на кілька питань кореспондентки ВВС Лори Кюнсберг.

Про угоду щодо корисних копалин із США : за словами Зеленського, українська сторона, як і раніше, готова підписати її. "Ми налаштовані конструктивно, якщо ми погодилися підписати угоду про видобуток корисних копалин, ми готові її підписати", - сказав український президент. Він додав, що документ підпишуть, коли "сторони будуть готові".

Про відносини зі США : Зеленський не вважає, що п'ятнична суперечка в Овальному кабінеті "принесла щось позитивне для нас як партнерів". Він висловив упевненість, що в майбутньому, якщо переговори будуть конструктивними, можна досягти позитивного результату.

Про гарантії безпеки : за словами Зеленського, Україна вважає найкращою гарантією своєї безпеки сильну українську армію.

Згодом, відповідаючи на питання журналіста, Зеленський розповів про можливість своєї відставки та майбутні вибори в Україні.

"А що стосується того, щоб піти з посади - міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію".

Працювати над кращим, готуватися до гіршого

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, яка також взяла участь у саміті, оцінила його як "хорошу та відверту дискусію".

Головною темою були гарантії безпеки, а також те, як партнери можуть забезпечити сильну позицію для України, і водночас зміцнити та захистити себе.

За словами фон дер Ляйн це стосується широкого спектру питань - від економічної стійкості до поставок зброї.

"Зараз надзвичайно важливо, аби ми збільшили видатки (на безпеку - Ред.), дуже важливо підготуватися до найгіршого", - заявила голова Єврокомісії.

Вона також звернулася до президента США Трампа, заявивши, що "ми готові разом з вами захищати демократію, захищати принцип верховенства права, який полягає в тому, що ви не можете нападати на свого сусіда, і не можете змінювати кордони силою".

Ще один учасник зустрічі, польський прем'єр Дональд Туск на окремій пресконференції заявив, що за кілька днів, 6 березня, відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради, де обговорять конкретні пропозиції Єврокомісії, які зараз на фінальній стадії підготовки.

"Там ми точно ухвалимо рішення, які суттєво збільшать відчуття не тільки солідарності, але й сили нас всіх і України перед переговорами (з Росією - Ред.)", - заявив прем'єр Туск.

За його словами, саме тоді варто очікувати "імпульсу, який покаже Путіну, що ніхто на Заході не збирається капітулювати перед його шантажем і агресією".

Польський прем'єр також пояснив журналістам, що учасники лондонського саміту погодилися не розголошувати передчасно деталі домовленостей, досягнутих на зустрічі.

У зустрічі також взяли участь генсек НАТО Марк Рютте, який підтвердив, що багато європейських країн збільшать видатки на оборону, і що це має відновити "справедливий баланс із США".

На саміті був і міністр закордонних справ Туреччини Гакан Фідан. Він запропонував Туреччину як майданчик для мирних переговорів між Україною та Росією. Попередня спроба домовитися про мир в Туреччині у перші місяці від вторгнення України завершилася безрезультатно. Але Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО, хоч і не є членом Євросоюзу.

Разом із тим на саміт не запросили лідерів Балтійських країн. Британський прем'єр Кір Стармер вибачився перед президентами Естонії, Литви та Латвії під час відеоконференції, і пообіцяв, що під час наступних зустрічей цю помилку виправлять.

Він також підкреслив ту роль, яку Балтійські країни відіграють у підтримці України.

Багато політиків та оглядачів припускають, що Балтійські країни можуть стати наступною жертвою російського нападу у разі поразки України.

Показово, якщо зважити надану Україні допомогу на ВВП країн-партнерів, топ-10 складатиметься із балтійських та скандинавських держав, а також Польщі. Очолює цей список Естонія.

До короля без костюма - і нічого

Після участі у саміті Зеленський зустрівся із королем Чарльзом ІІІ. Увагу журналістів знову привернув його одяг - український президент так само не вдягнув костюм, які і під час візиту до США.

І до, і після суперечки в Овальному кабінеті це постійно привертало увагу і самого Дональда Трампа, і деяких журналістів, які сприймали це як "неповагу до офісу".





Виглядає, що у короля Чарльза із цим нема проблем, одразу після зустрічі відзначили оглядачі.

Нещодавно король Чарльз запросив Трампа та його дружину на державний візит у Велику Британію - той прийняв це запрошення.