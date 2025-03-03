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АНАЛІТИКА

Стармер вважає, що Зеленський не зробив нічого поганого в Білому домі

 
Британський премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що довіряє президенту України Володимиру Зеленському і не вважає, що він зробив щось погане в останні дні.

Про це він сказав в ефірі BBC, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, чи зробив Зеленський щось погане, Стармер відповів: "Ні, я думаю, що це людина, чия країна три роки перебуває у стані війни".

Премʼєр Британії також ствердно відповів на питання, чи довіряє Зеленському, і так само підтвердив, що довіряє президенту США Дональду Трампу.

Стармер згадав попередні розмови і зустрічі з Трампом, підкресливши, що він вірить, що мотивацією американського президента є "тривалий мир".

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п'ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.
 

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