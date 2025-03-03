Фінансові новини
- |
- 03.03.25
- |
- 08:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Стармер вважає, що Зеленський не зробив нічого поганого в Білому домі
07:11 03.03.2025 |
Про це він сказав в ефірі BBC, повідомляє "Європейська правда".
На питання про те, чи зробив Зеленський щось погане, Стармер відповів: "Ні, я думаю, що це людина, чия країна три роки перебуває у стані війни".
Премʼєр Британії також ствердно відповів на питання, чи довіряє Зеленському, і так само підтвердив, що довіряє президенту США Дональду Трампу.
Стармер згадав попередні розмови і зустрічі з Трампом, підкресливши, що він вірить, що мотивацією американського президента є "тривалий мир".
Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п'ятницю 28 лютого після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.
Під час зустрічі з Володимиром Зеленським у суботу Кір Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України "стільки, скільки буде необхідно", та непохитно й рішуче налаштована на те, щоб досягти сталого миру.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Макрон і Стармер виступили з ідеєю «часткового перемир'я» для України й РФ на місяць
|План миру для України від Європи. Про що домовилися на саміті в Лондоні
|Трюдо про можливу відправку канадських військ в Україну: Все на столі
|Британія готова підтримати «коаліцію охочих» – «чоботами на землі і літаками в повітрі»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Стармер: Лондон і Париж працюватимуть з Києвом над угодою
|Британія і Франція працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій - Стармер
|Стармер вважає, що Зеленський не зробив нічого поганого в Білому домі
|Україна та Британія підписали угоду про позику на $3 млрд на обороноздатність Києва
|Трамп розповів, на якому місці хоче бачити себе у світовій історії
|Зеленський пояснив свою позицію після скандалу на зустрічі з Трампом
|Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові «фінансувати конфлікт»
Бізнес
|Україна на третину збільшила імпорт легкових електромобілів: звідки завозять
|Вчені у США створили батарею, яка перетворює ядерні відходи на електрику
|Samsung створила перший мобільний чип для захисту від квантових загроз
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год