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АНАЛІТИКА

Стармер: Лондон і Париж працюватимуть з Києвом над угодою

 

Великобританія і Франція працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій у війні. розв'язаній Росією, який згодом буде представлений Сполученим Штатам. Про це заявив у неділю, 2 березня, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

"Великобританія разом з Францією і, можливо, однією або двома іншими країнами, працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами", - сказав Стармер в інтерв'ю BBC, цитує AFP.

Стармер, який 2 березня прийматиме західних лідерів на саміті у Лондоні, висловив сподівання, що європейська "коаліція доброї волі" об'єднається для підтримки Києва, але будь-яке припинення вогню має підтримуватися США, щоб запобігти повторному вторгненню Росії в Україну, додає Reuters.

Очільник британського уряду наголосив, що, на його думку, складовими тривалого миру є сильна Україна, яка здатна боротися, переговори про європейський компонент гарантій безпеки та підтримка США.

"Існує ризик, що (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін прийде знову, якщо йому дадуть таку можливість (...), саме тому я так зосередився на тому, що таке гарантії. Як ми можемо захистити лінію (зіткнення. - Ред.), якщо лінію буде погоджно", - додав він. Де буде проходити ця фізична лінія - це "предмет для обговорення", сказав Стармер.

У Лондоні в неділю, 2 березня, пройде саміт європейських лідерів, присвячений війні Росії проти України та пошуку миру. На цей саміт Стармер запросив понад десяток глав держав і урядів країн Європи.

Перепалка між Зеленським і Трампом у Білому домі

28 лютого Зеленський, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс зустрілися в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні. Передбачалося, що під час зустрічі буде підписана угода про корисні копалини, однак вона завершилася розмовою на підвищених тонах перед об'єктивами телекамер.

Трамп звинуватив Зеленського в невдячності, неготовності до миру і пригрозив вийти з переговорного процесу щодо України, якщо та не укладе угоду. Зеленський залишив Білий дім достроково, угоду про надра не була підписана.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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