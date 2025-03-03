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Стармер: Лондон і Париж працюватимуть з Києвом над угодою
07:12 03.03.2025 |
Великобританія і Франція працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій у війні. розв'язаній Росією, який згодом буде представлений Сполученим Штатам. Про це заявив у неділю, 2 березня, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.
"Великобританія разом з Францією і, можливо, однією або двома іншими країнами, працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами", - сказав Стармер в інтерв'ю BBC, цитує AFP.
Стармер, який 2 березня прийматиме західних лідерів на саміті у Лондоні, висловив сподівання, що європейська "коаліція доброї волі" об'єднається для підтримки Києва, але будь-яке припинення вогню має підтримуватися США, щоб запобігти повторному вторгненню Росії в Україну, додає Reuters.
Очільник британського уряду наголосив, що, на його думку, складовими тривалого миру є сильна Україна, яка здатна боротися, переговори про європейський компонент гарантій безпеки та підтримка США.
"Існує ризик, що (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін прийде знову, якщо йому дадуть таку можливість (...), саме тому я так зосередився на тому, що таке гарантії. Як ми можемо захистити лінію (зіткнення. - Ред.), якщо лінію буде погоджно", - додав він. Де буде проходити ця фізична лінія - це "предмет для обговорення", сказав Стармер.
У Лондоні в неділю, 2 березня, пройде саміт європейських лідерів, присвячений війні Росії проти України та пошуку миру. На цей саміт Стармер запросив понад десяток глав держав і урядів країн Європи.
Перепалка між Зеленським і Трампом у Білому домі
28 лютого Зеленський, президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс зустрілися в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні. Передбачалося, що під час зустрічі буде підписана угода про корисні копалини, однак вона завершилася розмовою на підвищених тонах перед об'єктивами телекамер.
Трамп звинуватив Зеленського в невдячності, неготовності до миру і пригрозив вийти з переговорного процесу щодо України, якщо та не укладе угоду. Зеленський залишив Білий дім достроково, угоду про надра не була підписана.
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