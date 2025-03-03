Британія і Франція працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій - Стармер

Велика Британія разом із Францією працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій, який потім обговорюватиметься із США.

Як передає Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер в інтерв'ю ВВС.

«Ми погодилися, що Велика Британія разом із Францією і, можливо, однією або двома іншими країнами, працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій. І ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами», - сказав Стармер.

Коментуючи зустріч Президента України Володимира Зеленського із Президентом США Дональдом Трампом у Білому домі 28 лютого, Стармер зауважив, що «ніхто не хотів цього бачити».

Він сказав, що після зустрічі українського і американського лідерів він зателефонував Трампу і Зеленському, оскільки вважає, що «у центрі уваги має бути довготривалий мир в Україні», який британський прем'єр назвав дуже важливим для безпеки і оборони Європи і Сполученого Королівства.

Стармер також нагадав про візит Зеленського на Даунінг-стріт 1 березня, а також повідомив про розмови із Президентом Франції Еммануелем Макроном і Трампом після зустрічі із українським лідером.

«І метою, або моєю рушійною метою, було подолати це, якщо хочете, і повернути нас до центрального фокусу», - зауважив він.

Британський прем'єр-міністр також висловив упевненість у тому, що Президент США прагне довготривалого миру.

«Я чітко усвідомлюю, що він (Трамп - ред.) прагне довготривалого миру, це випливає з моїх розмов з ним», - сказав Стармер, погодившись із позицією американського лідера.