Україна та Британія підписали угоду про позику на $3 млрд на обороноздатність Києва

Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно 3 млрд доларів) для оборони. Кредит гаситимуть від прибутку заморожених активів РФ.

Про це ішлося в трансляції Associated Press, а також пише пресслужба Міністерства фінансів України.

Для підписання онлайн зустрілися канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз і міністр фінансів України Сергій Марченко.

Вони підписали Угоду про надзвичайну позику про прискорення надходжень до України, за якою Велика Британія надає ще 2,6 мільярда фунтів стерлінгів на підтримку обороноздатності України.

На заході були присутні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент України Володимир Зеленський, які 1 березня зустрічаються в Лондоні.

Ці гроші - частина механізму країн "Групи семи" на 50 млрд доларів США загалом. Ідеться про програму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Фінансування Україні надають на термін у 30 років, а обслуговуватися і гаситися кредит буде коштом прибутку від заморожених російських активів.

"Залучені кошти будуть спрямовані для фінансування закупівлі оборонних матеріалів, відповідно до потреб Української сторони", - розповідає Мінфін.

Нагадаємо, після обіду 1 березня Володимир Зеленський прибув на Даунінг-стріт, 10 на зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Під час свого візиту до Британії Зеленський зустрінеться також з королем Чарльзом III і візьме участь у засіданні європейських лідерів щодо підтримки України.