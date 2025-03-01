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Трамп розповів, на якому місці хоче бачити себе у світовій історії
16:40 01.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що бачить себе в когорті разом із Джорджем Вашингтоном і Авраамом Лінкольном та хоче залишитися в пам'яті людства як миротворець, який завершує війни.
Про це він сказав у відповідь на запитання Укрінформу про те, яке місце він хоче зайняти в історії та з ким із відомих постатей асоціює себе.
«Я б сказав, із Джорджем Вашингтоном і Авраамом Лінкольном. Я б сказав, що я набагато кращий за Джорджа Вашингтона та Авраама Лінкольна»,- зазначив чинний президент США після короткої паузи після запитання.
Хоча потім він схаменувся та зауважив, що жартує.
«Бо коли я це скажу, розлетяться фейкові новини, які напишуть, що він, мовляв, вважає себе кращим за Вашингтона. Але ніколи не знаєш, як буде»,- додав Трамп.
У продовження він сказав, що ні з ким себе не порівнює та просто виконує свою роботу. У цьому зв'язку він похвалив зусилля власної адміністрації за перші 35 днів після інавгурації.
«Але було б великим досягненням, якби ми змогли зупинити війну»,- сказав президент США в контексті російсько-українського врегулювання.
Зрештою він зауважив, що хоче залишитися в історії миротворцем.
«Я сподіваюся, що так і буде. Я маю на увазі, я сподіваюся, що мене запам'ятають як миротворця. Це було б чудово, якби ми змогли це зробити (зупинити війну РФ проти України - ред.). Я роблю це, щоби врятувати життя більше, ніж будь-що інше»,- продовжив Трамп.
Він додав, що укладання угоди з Україною могло би заощадити американцям багато грошей, хоча, за його словами, це є «набагато менш важливим».
Свої міркування щодо власного місця в історії президент США висловив на початку зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.
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