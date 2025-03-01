Зеленський пояснив свою позицію після скандалу на зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський після скандальної розмови з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі пояснив свої позиції, наголосивши, зокрема, що не може погоджуватися на небезпечні для України умови перемир'я з Росією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його великій заяві в X (Twitter).

Зеленський запевнив, що Україна дуже вдячна США за усю надану підтримку, окремо подякувавши Трампу, обом партіям у Конгресі та американському народу.

"Для нас вкрай важлива підтримка президента Трампа. Він прагне завершити війну. Але ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Це ми живемо в умовах війни в Україні. Це боротьба за нашу свободу і буквально наше виживання", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський нагадав, що чергова домовленість про "припинення вогню" не закінчиться нічим добрим, оскільки за період після 2014 року Росія 25 разів порушувала їх..

"Ми готові підписати угоду про мінерали, і це буде першим кроком до гарантій безпеки. Але цього недостаньо, нам потрібно більше, ніж це. Перемир'я без гарантій небезпечне для України", - наголосив президент.

Зеленський продовжив, що Україна не може змінити свою позицію щодо Росії.

"Росіяни вбивають нас. Росія - ворог, це наша реальність. Україна хоче миру, але це має бути справедливий і сталий мир. А для цього ми маємо бути у сильній позиції за столом переговорів. Мир може настати лише тоді, коли у нас будуть безпекові гарантії, коли наша армія буде сильною, і наші партнери будуть нас підтримувати... Ми не можемо просто припинити боротьбу, не маючи гарантій, що Путін не повернеться завтра", - наголосив Володимир Зеленський.

"Ніхто не хоче ще однієї хвилі окупації. Якщо нас не беруть у НАТО - потрібна якась чітка структура безпекових гарантій від наших союзників у США", - підкреслив він.

Він зазначив, що Європа готова робити свій внесок у підтримку України, але дуже важлива і роль США.

"Ми також потребуємо участі США у визначенні безпекових гарантій: якими вони будуть, у яких обсягах, коли. Коли гарантії буде визначено, ми можемо говорити з Росією, Європою і США про дипломатичні кроки", - пояснив Зеленський.

"Я б хотів, щоб США були більше а нашому боці. Це не просто якась війна між двома країнами. Росія принесла цю війну на нашу землю, у наші домівки... Зрозуміло, що США можуть прагнути діалогу з Путіним. Але США завжди говорили про "мир завдяки силі". І разом ми можемо зробити сильні кроки проти Путіна", - сказав президент.