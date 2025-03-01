Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові «фінансувати конфлікт»

 


Речниця Білого дому Керолайн Левітт (Karoline Leavitt) звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він не виразив "достатньої вдячності" за підтримку президенту США Дональду Трампу та заявила, що адміністрація США більше не готова "беззастережно фінансувати конфлікт".

"Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко, без реального тривалого миру. І це те, чого хоче президент", - заявила вона в ефірі Fox News.

Вона зазначила, що президент США Дональд Трамп залишається відданим мирним переговорам, але Зеленському "потрібно змінити своє ставлення". Вона також звинуватила Зеленського в тому, що через його дії не вдалося підписати "важливу економічну угоду" про рідкісні земельні копалини.

Левітт наголосила, що Трамп дав зрозуміти, що ситуація ускладнена через "непоступливість Зеленського", і що президент США "не відступить, якщо йдеться про інтереси американського народу".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4313
  0,0827
 0,20
EUR
 1
 43,1134
  0,3808
 0,88

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4400  0,07 0,17
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес