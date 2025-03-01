Прессекретар Білого дому звинуватила Зеленського в неповазі до Трампа та заявила, що США більше не готові «фінансувати конфлікт»





Речниця Білого дому Керолайн Левітт (Karoline Leavitt) звинуватила президента України Володимира Зеленського в тому, що він не виразив "достатньої вдячності" за підтримку президенту США Дональду Трампу та заявила, що адміністрація США більше не готова "беззастережно фінансувати конфлікт".

"Ми більше не збираємося просто виписувати порожні чеки на війну, яка йде дуже далеко, без реального тривалого миру. І це те, чого хоче президент", - заявила вона в ефірі Fox News.

Вона зазначила, що президент США Дональд Трамп залишається відданим мирним переговорам, але Зеленському "потрібно змінити своє ставлення". Вона також звинуватила Зеленського в тому, що через його дії не вдалося підписати "важливу економічну угоду" про рідкісні земельні копалини.

Левітт наголосила, що Трамп дав зрозуміти, що ситуація ускладнена через "непоступливість Зеленського", і що президент США "не відступить, якщо йдеться про інтереси американського народу".