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АНАЛІТИКА

Зеленський відкидає вибачення перед Трампом

 

Невдовзі після перемовин із главою Білого дому Дональдом Трампом, які завершилися скандалом, президент України Володимир Зеленський увечері у п'ятницю, 28 лютого, дав інтерв'ю американському телеканалу Fox News. Під час розмови з журналістом він заявив, що хоче зберігати партнерські відносини зі США і готовий підписати угоду щодо природних ресурсів, проте переконаний, що вона має стати першим кроком до гарантій безпеки для України.

Володимир Зеленський: "Найбільше у світі ми не хочемо воювати"

"Ніхто не бажає закінчення цієї війни більше, ніж українці", - наголосив Зеленський. Проте, продовжив він, народ України хоче справедливого та міцного миру, який неможливий без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. За їхньої відсутності українці боятимуться, що "Путін завтра повернеться", оскільки президент Росії уже неодноразово порушував домовленості, зазначив український лідер.

Зеленський сказав, що його суперечка з Трампом - це "погано для обох сторін", але він не думає, що зробив "щось погане" і має вибачатися. На запитання журналіста, чи вважає Зеленський, що заборгував Трампу вибачення, він відповів: "Ні, я поважаю президента (Трампа. - Ред.), поважаю американський народ. Я думаю, ми повинні бути дуже чесними і відкритими. І я не впевнений, що ми зробили щось погане. Щось ми маємо обговорити поза камерами ЗМІ, з усією повагою до демократичних і вільних ЗМІ. Але вони мають почути позицію України і українців. Ми дуже близькі партнери, ми повинні бути дуже чесними".

На запитання, чи готовий він зараз повернутися до Білого дому для поновлення переговорів, президент України відповів: "Ні".

Під час діалогу у студії було показано відеосюжет із висловом Дональда Трампа про Зеленського, який він зробив уже після зустрічі у Білому домі: "Він хоче продовжувати воювати, воювати та воювати".

"Ми найбільше у світі не хочемо воювати, - прокоментував це відео український президент. - Я поважаю наших громадян, наших воїнів. Тому я не можу повернутися до них без ясної інформації про те, коли і які гарантії отримає Україна".

Рубіо вважає, що Зеленський має вибачитися за "фіаско"

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Зеленський повинен вибачитися за те, що нібито перетворив зустріч у Білому домі з президентом США Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом "на фіаско для нього", повідомляє CNN.

"Йому не потрібно було йти туди і ставати антагоністом", - сказав він у інтерв'ю. Крім того, Рубіо поставив під сумнів, чи дійсно український лідер хоче миру у війні Росії проти України.

"Коли ви починаєте говорити про це агресивно - а президент укладає угоди, він укладав угоди все своє життя - ви не збираєтеся саджати людей за стіл переговорів. І тому ви починаєте думати, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так", - зазначив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілися у Білому домі у Вашингтоні 28 лютого. Передбачалося, що два лідери підпишуть американо-українську угоду про рідкісноземельні метали та інші корисні копалини. Однак зустріч пройшла на підвищених тонах: Зеленський змушений був сперечатися з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом і залишив Білий дім достроково. Угоду при цьому підписано не було.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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