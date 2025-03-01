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«Це вирішуватимуть українці»: Зеленський відповів на слова республіканця Грема про відставку
13:48 01.03.2025 |
Президент України Володимир Зеленський відповів на заклики республіканця Ліндсі Грема щодо його відставки. Він заявив, що президента в Україні вибиратимуть українці.
Про це йдеться в інтервʼю Fox News, яке Зеленський дав після зустрічі із Трампом.
Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем заявив, що президент Зеленський "жахливо поводився" під час розмови з Трампом і закликав Зеленського "або подати у відставку, або дати можливість іншій людині вести з нами бізнес, або змінити свою позицію".
Зеленський своєю чергою відповів Грему, що голосуватимуть за президента "лише українці".
"Якщо США підтримають вступ у НАТО, тоді так, я здійснив усе, що я мав, і тоді окей, я буду щасливий (піти у відставку - ред.), - сказав Зеленський.
Раніше під час зустрічі із журналістами президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий залишити свій пост, якщо це буде означати мир для України.
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