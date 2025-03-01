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Зеленський пояснив, чому не стримався в Овальному кабінеті
13:19 01.03.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що сварка у Білому домі не є доброю для жодної з двох сторін, але пояснив, чому активно вступив у перепалку.
Про це президент України говорив в інтерв'ю Fox News, пише "Європейська правда".
Зеленського запитали про те, що його розлютило в суперечці перед телекамерами, яка, за його словами, "в будь-якому випадку не була доброю для обох сторін".
"Коли вони, наприклад, кажуть, що Україна майже зруйнована, що наші солдати тікають, що вони не герої, що Україна втратила мільйони мирних жителів, що її президент - диктатор. Яка реакція? Реакція полягає в тому, що де наша дружба між Україною та Сполученими Штатами? Таке відчуття", - сказав він, повторюючи заклики бути "коректними" у характеристиці війни.
"Це не смішно і не казка. Це реальне життя... Ми були тут сьогодні в нашому діалозі, а потім вони знову починають повторювати ті ж самі речі... Це не найкращий шлях між партнерами, хорошими партнерами і друзями", - сказав Зеленський.
Коли журналіст запитав, чи вважає Зеленський, що перепалка була заздалегідь спланована, український лідер підкреслив, що не знає. Натомість він сказав, що це "була просто дуже складна ситуація, тому що ми були дуже відкритими, дуже прямими".
У відповідь на запитання, чи вважає Зеленський, що його стосунки із Трампом можна врятувати, він сказав: "Так, звичайно, тому що це відносини більше, ніж двох президентів".
"Це історичні відносини, міцні відносини між нашими народами, і саме тому я завжди починав... з подяки вашому народу від нашого народу", - сказав Зеленський.
"Звичайно, дякую президенту, і, звичайно, Конгресу, але в першу чергу - вашому народу. Ваші люди допомогли врятувати наших людей", - додав він.
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