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АНАЛІТИКА

Зеленський про суперечку з Трампом: деякі речі треба обговорювати без камер

 

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність за підтримку народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу. Так він відреагував на прохання глави Білого дому вибачитися за поведінку під час переговорів в Овальному кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави в ефірі телеканалу Fox News.

На питання, чи не вважає він, що образив Трампа і має перепросити, глава держави висловив вдячність американському народу, президенту США і двопартійній підтримці в Конгресі.

Щодо скандальних переговорів із Трампом, Зеленський заявив: "Я не думаю, що ми зробили щось погане (на зустрічі з Трампом, - ред.). Але, мабуть, деякі речі треба обговорювати без камер".

Резонансні переговори Зеленського і Трампа

У п'ятницю, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у США.

Під час переговорів з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі, між лідерами виникла суперечка щодо перспектив підписання мирної угоди та завершення війни в Україні.

Трамп заявив, що Україна не здатна виграти війну, в ЗСУ закінчуються солдати і Києву слід припинити вогонь. Також президент США хоче завершити війну і пригрозив скорочення поставок зброї для України.

Трамп зобов'язав Зеленського підписати мирну угоду з Росією, інакше США "вийдуть з процесів". Однак Зеленський у відповідь зазначив, що це дуже складно і нелегко, адже Путін не виконує підписані документи.

Опісля президент України достроково залишив Білий дім. Заплановане підписання угоди про контроль над рідкісноземельними ресурсами не відбулося.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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