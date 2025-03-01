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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що Путін хоче закінчити війну, а Зеленський – воювати

 

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі не була успішною, а український лідер перегнув палицю.

Про це він сказав журналістам біля Білого дому, повідомляє "Європейська правда".

У розмові з журналістами перед відльотом до Флориди Трамп сказав, що шукає миру у війні між Росією та Україною.

"Я хочу негайного миру. Президент Путін захоче його укласти, і він хоче його укласти - він хоче покласти цьому край. Ви бачили, що я бачив сьогодні: це (Зеленський) людина, яка хоче змусити нас підписатися і продовжувати боротися. Ми цього не зробимо", - заявив Трамп.

Він також сказав, що український президент "перегнув палицю" в Овальному кабінеті.

"Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто збирається підписати угоду з сильною державою, а потім не укладатиме мир, тому що відчуває себе впевнено", - сказав Трамп.

Він додав, що "ми не збираємося продовжувати воювати, ми збираємося закінчити війну або відпустити їх і подивитися, що станеться, нехай вони самі воюють".

Трамп декілька разів повторив фразу, яку він сказав раніше під час перепалки з Зеленським, що у президента України "немає жодних карт на руках".
Ключові теги: США
 

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