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Трамп хоче негайного припинення вогню та погрожує відійти в сторону
12:51 01.03.2025 |
Президент США Дональд Трамп вважає, що його український колега Володимир Зеленський не хоче миру, на відміну від Путіна.
«У нас сьогодні була зустріч, як ви знаєте, з президентом Зеленським, і я б сказав, що з його точки зору вона пройшла не дуже добре. Думаю, він дуже переграв. Ми шукаємо миру. Ми не шукаємо когось, хто підпише угоду з сильною державою, а потім не укладе мир, тому що відчуває себе сміливим», - сказав він під час спілкування з журналістами
На думку президента США, Путін хоче змусити Зеленського покласти край війні, однак український президент хоче «битися, битися, битися».
«Президент Путін захоче його укласти (мир - ІФ-У), і він хоче його укласти. І ви бачили те, що я бачив сьогодні. Це людина (Зеленський - ІФ-У), яка хоче, щоб ми підписалися і продовжували воювати. Але ми цього не зробимо. Не за цю країну», - заявив він.
Трамп також додав, що Зеленський не виглядав як людина, яка хоче миру.
Американський президент заявив, що не хоче «вдаватися в щось затяжне», його мета - «негайний спокій».
Трамп також зазначив, що Україна не зможе перемогти без допомоги США.
«Ви не можете підбадьорити когось, у кого немає карт, і раптом ця людина скаже: «Ну, тепер я можу продовжувати битися». Ми не будемо далі воювати (...) Або ми покінчимо з цим, або дозволимо йому боротися. І якщо він буде боротися, це не буде гарно. Бо без нас він не виграє, я вам скажу», - заявив американський президент.
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