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Європейські лідери підтримують Україну та Зеленського

 

Президента України Володимира Зеленського підтримали європейські лідери, заявивши, що Україна бореться за безпеку всієї Європи з російським агресором.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запевнили у підтримці України та президента Володимира Зеленського, зазначивши, що продовжать працювати з українцями заради справедливого і сталого миру.

Високий представник Європейського союзу Кая Каллас заявила, що ЄС підтримує Україну і посилить підтримку, щоб країна могла продовжувати давати відсіч агресору.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після суперечки президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті запевнив у соцмережі Х, що українці не одні.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав РФ агресоркою, а Україну - народ який постраждав від агресії, санкції на Росію необхідно було накласти ще три року тому і продовжувати це робити.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна може покластися на Німеччину та Європу. Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що Україна не сама.

Лідер партії ХДС-ХСС, ймовірний наступний федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про підтримку України та що "ми ніколи не повинні плутати агресора і жертву в цій страшній війні".

Заступник лідера партії ХДС-ХСС Йоганн Вадефул після суперечки президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті запевнив, що вільна Європа не зрадить Україну. Він заявив, що кадри з Білого дому шокують.

Прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчес після суперечки українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом висловив підтримку Україні, запевнивши, що Іспанія з Україною.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після суперечки українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом запевнив у непохитній підтримці українців та зазначив, якщо Україна припинить воювати, то України не буде.

Президентка Молдови Мая Санду запевнила у підтримці українців, назвавши Росію - агресоркою і що Україна захищає свою свободу.

Президент Литви Ґітанас Науседа після суперечки українського президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом заявив, що Україна не самотня.

Колишній Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель назвав «ганебним шоу» поведінку президента США Дональда Трампа та віце-президента Джей Ді Венса під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере висловив підтримку України в її боротьби за справедливий мир.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон висловив підтримку України, наголосивши, що вона бореться за свободу всієї Європи.

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп повідомив, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, якого запевнив у повій підтримці.

Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру після суперечки президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом запевнив, що Україна завжди може розраховувати на Португалію.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс після суперечки українського лідера Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом наголосив, що Україна є жертвою російської агресії.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та президент Петр Павел після суперечки українського лідера Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом запевнили у підтримці українців. Павел також закликав Європу активізувати зусилля (у підтримці України - ІФ-У).

Україну також підтримали прем'єр-міністри Бельгії і Нідерландів "у її історичній боротьбі (з РФ - ІФ-У).

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що Фінляндія стоїть на боці України, висловивши свою підтримку Україні після суперечки українського лідера Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Естонський прем'єр-міністр Крістен Майкл заявила про єдність з Україною в боротьбі за свободу завжди, "оскільки це правильно, а не легко".

Міністерство іноземних справ Австрії висловило підтримку Україні, зазначивши, що Росія є агресором, і вони поділяємо відданість України всеосяжному, справедливому та міцному миру.

Прем'єр Словенії Роберт Голоб заявив, що РФ - агресорка, а Україна - обєкт нападу, яка бореться не лише за себе, а й за безпеку всієї Європи. "Ми продовжуватимемо допомагати та підтримувати Україну, поки не буде досягнуто справедливого та міцного миру", написав він у Х.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявив, що його країна "з гордістю стоїть поруч з Україною та українським народом".

Разом з тим, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився на підтримку президента США Дональда Трампа за підсумками його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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