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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що Зеленський «зневажив» США і «не готовий до миру»

 

Президент США Дональд Трамп за підсумками суперечки з Володимиром Зеленським у Білому домі у пʼятницю заявив, що той "зневажив" Штати і "не готовий до миру".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп назвав зустріч із Зеленським у Білому домі "дуже змістовною".

"Ми дізналися багато такого, що ніколи не можна було зрозуміти без розмови під таким напруженням і тиском. Дивовижно, що випливає внаслідок емоції, і я встановив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо до нього залучена Америка, тому що він відчуває, що наше залучення дає йому велику перевагу в переговорах", - додав американський президент.

Натомість, каже Трамп, він "не хоче переваги, а МИРУ".

"Він (Зеленський. - Ред.) зневажив Сполучені Штати Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру", - підсумував він.

У Білому домі Зеленський, Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс у п'ятницю посперечалися в Біломі домі при телекамерах і на підвищених тонах щодо війни в Україні.

Перед цим Трамп також сказав на зустрічі з президентом З
 

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