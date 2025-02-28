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АНАЛІТИКА

ЗМІ дізнались, що сталось між Трампом і Зеленським після сварки

 

Телеканал CNN дізнався подробиці того, що сталось за зачиненими дверима після публічної сварки між президентами України та США і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі.

Про це пише "Європейська правда".

За інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина зустрічі Трампа й Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату.

Він провів консультації з Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бессентом та іншими радниками.

Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський "не в тому місці, щоб вести переговори", пише CNN, і доручив Рубіо і та раднику з національної безпеки Майку Волтцу передати повідомлення, що український президент має поїхати.

Представник Білого дому розповів телеканалу, що українці виступили проти й хотіли продовжити переговори, але їм відмовили. Незабаром після цього Зеленський поїхав.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п'ятницю після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".
Ключові теги: США
 

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