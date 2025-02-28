Зеленський посварився з Трампом на очах у журналістів

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого, публічно посперечався перед камерами в присутності десятків журналістів із президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.









Суперечка розпочалася після критики Венсом дій попереднього президента США Джо Байдена щодо війни Росії проти України та слів, що тепер настав час дипломатії. Зеленський перелічив домовленості, порушені Росією з 2014 року за різних президентів США, в тому числі за Трампа, та поцікавився, "яка дипломатія тут може допомогти".

Венс відповів, що в України зараз є нестача чоловіків для подальшого ведення війни, на що Зеленський зауважив, що тому варто приїхати в Україну, щоб на власні очі побачити, "чи маємо ми якусь проблему".

Після цього Венс запитав: "Чи вважаєте ви, що прийти до Овального кабінету і нападати на адміністрацію, яка намагається запобігти знищенню вашої країни - це поважно?".

Зеленський відповів, що "з війною в усіх є проблеми". "У всіх є проблеми, навіть у вас, але у вас є прекрасний океан, і ви не відчуваєте цього зараз, але ви відчуєте його в майбутньому", - сказав він, очевидно натякаючи на нещодавній допис Трампа, в якому той назвав Зеленського "диктатором" і заявив, що війна в Україні набагато важливіша для Європи, ніж для США, адже "у нас є великий, прекрасний океан, який розділяє нас".

Після цих слів Зеленського до суперечки підключився Трамп: "Ні, ні, ні. Не кажіть нам, що ми відчуємо. Ми намагаємось розв'язати вашу проблему. Не кажіть нам, що ми відчуємо. Ви не вправі диктувати, запам'ятайте це".

На це Зеленський відповів, що він нічого не диктує, а США "відчують вплив".

Трамп: Україна не має карт на руках

Далі Трамп заявив Зеленському, що Україна - "не в належних умовах і "не має потрібних карт" на руках.

"Я не граю в карти. Я дуже серйозно. Я президент у війні", - відповів Зеленський.

"Ви на межі Третьої світової війни. Ви не можете з цим гратися. І те, що ви робите, є зневажливим до нашої країни. І ви не можете диктувати, що нам робити", - продовжив Трамп.

"Я відчуваю повагу до вашої країни", - запевнив Зеленський.

Після цього Венс пригадав візит Зеленського минулої осені на завод у Пенсильванії під час виборчої кампанії у США, чим нібито підтримав кандидатку в президенти США від Демократичної партії Камалу Гарріс.

Зеленський зауважив, що Венс почав кричати, на що Трамп відповів, що той "не говорить голосно". "Ваша країна у великій скруті", - додав президент США.

"Було три дні, тепер уже два тижні"

Після цього Трамп заявив, що без американської зброї та фінансової допомоги війна би закінчилася протягом двох тижнів, на що Зеленський відповів: "Я чув про три дні від Путіна, тепер уже два тижні".

Далі президент США знову сказав, що Україна знаходиться у скрутному становищі та не може диктувати умови мирного процесу: "Ви не можете нам сказати, що "Я не хочу припинення вогню, я хочу те, я хочу се". Також він закликав Зеленського бути вдячним за те, що Україна отримала від США, пригадавши, що за свого першого президентського терміну саме він надав їй протитанкові ракетні комплекси Javelin.

На це Зеленський запитав, де гарантії безпеки для України, на що Трамп не дав відповіді.

Після цього пролунало запитання від ЗМІ, що будуть робити США, якщо Росія порушить перемир'я. Трамп заявив: "А якщо якщо? Що, якщо бомба впаде на вашу голову просто зараз? Що буде, якщо вони зірвуть її? Я не знаю. Вони не поважали Байдена, вони не поважали Обаму. Вони поважають мене".

Наостанок Трамп поставив Зеленському запитання, чи може Україна виступати з позиції сили без підтримки США. "Або ми укладаємо угоду або ви виходите з угоди. Я розумію, що буде тяжко. Але ви не маєте на руках карт. Коли ми підпишемо угоду, ви будете в ліпшій позиції. Але треба висловлювати вдячність. Ви її не висловлюєте, це не дуже добре з вашого боку".

Після цього розмова президентів у присутності ЗМІ завершилася та перейшла в приватний формат без камер.

Утім згодом стало відомо, що зустріч Зеленського завершилася достроково без очікуваного підписання угоди про доступ американців до українських корисних копалин і спільної пресконференції для ЗМІ. Трамп у соціальних мережах звинуватив Зеленського в тому, що той нібито не готовий до миру та написав, що він може повернутися, коли буде готовий до цього.