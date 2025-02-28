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МВФ погіршив прогноз росту ВВП України у 2025р на 0,5 в.п. – до 2-3%
22:36 28.02.2025 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) переглянув в сторону погіршення прогноз росту економіки України у 2025 році, знизивши його на 0,5 відсоткових пунктів (в.п.) порівняно з попереднім прогнозом - до 2-3%, сказано в прес-релізі Фонду за результатами роботи місії щодо сьомого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
"Зростання реального ВВП оцінюється на рівні 3,5% у 2024 році, але очікується, що воно сповільниться до 2-3% у 2025 році, що відображає несприятливі фактори, пов'язані з обмеженнями на ринку праці, пошкодженням енергетичної інфраструктури та продовженням війни Росії в Україні", - сказано в релізі за підсумками досягнення угоди на рівні персоналу (SLA) в п'ятницю.
Раніше цього тижня Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,5%, тоді як у вересні минулого року він очікував його на рівні 4,7%.
Як повідомлялося, Світовий банк (СБ) в опублікованих 17 січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.
Свої прогнози змінив також і Національний банк України. З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ наприкінці січня знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік з 4,1% до 3,6%, тоді як держбюджет-2025 побудований на прогнозі зростання ВВП на 2,7%.
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