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Сили оборони знов уразили Ільський НПЗ на Кубані - генштаб
18:11 28.02.2025 |
Сили оборони України у ніч на п'ятницю, 28 лютого, уразили Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) у Краснодарському краї РФ, який задіяний у забезпеченні російської армії.
Як повідомив генеральний штаб Збройних сил України, крім цього, вночі українські військові знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів росіян у районі Селідового на окупованій території Донецької області та уразили ще два важливих об'єкта.
По Ільському НПЗ уже неодноразово завдавали ударів, востаннє - 17 лютого.
Хакерська атака на провайдера нафтопромислової галузі РФ
Напередодні хакерська група "ВО Team" заявила про знищення даних і серверів московського інтернет-провайдера, який обслуговував нафтопромислову галузь Росії.
Як пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки міністерства оборони України, внаслідок атаки на CWN (ВАТ "Пронет") знищена його серверна інфраструктура та дані. Цей провайдер обслуговував російські нафтопромислові компанії АТ "Очерський машинобудівний завод", що виробляє нафтове обладнання, та науково-технічний центр в нафто-газовій галузі АТ "ВНІІОНГ".
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