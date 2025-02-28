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АНАЛІТИКА

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві

 

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів.

Обшуки у службових приміщеннях компаній відбуваються у межах розпочатого кримінального провадження, повідомляє пресслужба Поліції, не наводячи подробиць.

Детальнішу інформацію у відомстві пообіцяли уточнити згодом.

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві

 

Проведення обшуків у своїх офісах підтвердили у корпорації "Артеріум", АТ "Фармак" та фармацевтичній компанії "Дарниця", пише українська редакція Forbes.

Керівник одного із підприємств розповів виданню, що слідчі дії почалися приблизно о 7:30 ранку і відбувається за участю поліції та СБУ, які "блокують роботу підприємства".

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві

 

"Обшуки, які сьогодні відбуваються, - по темі нашого одного з дистрибʼютерів, який є на українському ринку, щодо продажі в цій держзакупівлі. Ми не розуміємо нашу роль у цьому, тому що ми не приймаємо участь у торгах, ми лише відвантажуємо дистриб'ютору", - розповів топ-менеджер.

Він уточнив, що йдеться про дистрибʼютора "Волиньфарм".

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві

 

Як повідомлялося, від початку лютогопрезидент Володимир Зеленський почав критикувати завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві

 

13 лютого Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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