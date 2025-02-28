Нацполіція і СБУ прийшли з обшуками до найбільших виробників ліків у Києві

Поліція Києва проводить слідчі дії на території чотирьох підприємств, що спеціалізуються на виробництві лікарських засобів.

Обшуки у службових приміщеннях компаній відбуваються у межах розпочатого кримінального провадження, повідомляє пресслужба Поліції, не наводячи подробиць.

Детальнішу інформацію у відомстві пообіцяли уточнити згодом.

Проведення обшуків у своїх офісах підтвердили у корпорації "Артеріум", АТ "Фармак" та фармацевтичній компанії "Дарниця", пише українська редакція Forbes.

Керівник одного із підприємств розповів виданню, що слідчі дії почалися приблизно о 7:30 ранку і відбувається за участю поліції та СБУ, які "блокують роботу підприємства".

"Обшуки, які сьогодні відбуваються, - по темі нашого одного з дистрибʼютерів, який є на українському ринку, щодо продажі в цій держзакупівлі. Ми не розуміємо нашу роль у цьому, тому що ми не приймаємо участь у торгах, ми лише відвантажуємо дистриб'ютору", - розповів топ-менеджер.

Він уточнив, що йдеться про дистрибʼютора "Волиньфарм".

Як повідомлялося, від початку лютогопрезидент Володимир Зеленський почав критикувати завищені ціни на ліки та пригрозив кадровими змінами, якщо ситуація не зміниться.

13 лютого Зеленський своїм указом №82/2025 увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Він також пообіцяв, що із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мають знизитися на 30%.

На виконання рішення РНБО Кабмін обмежив максимальну торговельну націнку аптек при продажі ліків, а також запровадив низку інших обмежень. Своєю чергою українські фармвиробники погодилися знизити ціни на понад 200 препаратів, починаючи з березня.