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Каллас: без включення в переговори Європа не зможе забезпечити виконання мирної угоди
12:13 28.02.2025 |
Висока представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Кая Каллас заявила, що європейці не зможуть допомогти в реалізації угоди про припинення вогню в трирічній повномасштабній війні, якщо Трамп не включить їх у переговорний процес.
Про це вона сказала в інтерв'ю AFP під час візиту до Вашингтона, передає "Європейська правда".
Трамп, який, як очікується, в п'ятницю підпише угоду з президентом України Володимиром Зеленським щодо корисних копалин, відмовився надавати Україні американські гарантії безпеки і заявив, що це справа європейців.
Каллас сказала, що в будь-якій угоді щодо України "європейці повинні бути на борту".
"Ми повинні бути частиною цих дискусій. Я думаю, що без цього ми не зможемо нічого забезпечити", - заявила вона.
Трамп у своєму виступі в Білому домі в середу також заявив, що Європейський Союз був створений для того, щоб "надурити Сполучені Штати", і заявив про плани тарифів, щоб закрити дефіцит торгового балансу.
Каллас назвала висловлювання Трампа "дивовижними" і сказала, що обидві сторони давно мають спільні цінності.
Каллас сказала, що Європа "не зможе заповнити прогалину, яку залишає Америка", але світ "дивиться на нас" у питанні, що ще вона може зробити.
"Я відчуваю, що нам потрібно також збільшити нашу геополітичну силу", - сказала вона.
"Якщо Америка обертається всередину, то Європа обертається назовні", - додала очільниця європейської дипломатії.
Каллас також наголосила, що єдиною дієвою гарантією безпеки для України було б членство в НАТО.
За даними ЗМІ, Велика Британія та Франція підготували план із розміщення до 30 тисяч європейських військових в Україні.
США тим часом висловили підтримку європейській місії, але відмовились брати в ній безпосередню участь.
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