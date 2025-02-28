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Угода про корисні копалини між Україною та США готова, її підпишуть президенти – Бессент
10:19 28.02.2025 |
Рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполучними Штатами готова, її мають підписати президенти обох країн, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.
"Вона (угода - ІФ-У) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого) очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", - заявив Бессент в ефірі Fox Business.
Він наголосив на важливості угоди, зазначивши, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого.
"Угоду укладено. Завтра Сполучені Штати та Україна підпишуть стратегічне економічне партнерство, яке принесе користь як американським платникам податків, так і українському народу", - написав він у соціальній мережі Х, додавши відео своїх відповідей Fox Business.
За словами міністра фінансів США, угода показує американському народу переваги для Вашингтона і те, що вона "усуває можливість будь-якого корупції з використанням найкращих американських практик".
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