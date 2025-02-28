Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Угода про корисні копалини між Україною та США готова, її підпишуть президенти – Бессент

 

Рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполучними Штатами готова, її мають підписати президенти обох країн, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

"Вона (угода - ІФ-У) завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого) очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", - заявив Бессент в ефірі Fox Business.

Він наголосив на важливості угоди, зазначивши, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого.

"Угоду укладено. Завтра Сполучені Штати та Україна підпишуть стратегічне економічне партнерство, яке принесе користь як американським платникам податків, так і українському народу", - написав він у соціальній мережі Х, додавши відео своїх відповідей Fox Business.

За словами міністра фінансів США, угода показує американському народу переваги для Вашингтона і те, що вона "усуває можливість будь-якого корупції з використанням найкращих американських практик".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5140
  0,1250
 0,30
EUR
 1
 43,4942
  0,1310
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2057  0,09 0,21 41,8136  0,09 0,21
EUR 43,0589  0,30 0,69 43,7654  0,26 0,59

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес