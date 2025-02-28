Фінансові новини
- |
- 28.02.25
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп вирішив продовжити низку санкцій проти РФ, що діють ще з 2014 року
23:52 27.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов'язані з ним санкційні обмеження проти Росії.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ, розміщений у Федеральному реєстрі США, має бути опублікований 28 лютого.
Надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом 13660 тодішнього президента США Барака Обами. Відтоді його дію було кілька разів розширено - зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб'єктності терористичних утворень "Л/ДНР".
Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.
"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - ідеться в указі Трампа.
У звʼязку з цим дію надзвичайного стану, оголошеного в указі 13660, президент США розпорядився "продовжити на 1 рік", або до 6 березня 2026 року.
Зазначимо, що аналогічним чином у 2024 році цей же надзвичайний стан продовжував і попередній президент США Джо Байден.
Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що наразі про зняття санкцій з Росії не йдеться, але допустив таку можливість у майбутньому.
Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно дав зрозуміти, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.
При цьому він заявив, що Сполучені Штати готові або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Росії до переговорів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України
|Трамп «не може повірити», що називав Зеленського диктатором
|Лідери ЄС за тиждень обговорять призначення спецпредставника для мирних переговорів - Bloomberg
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
|Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом
|Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США
|Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - «забути про НАТО»
|Трамп розповів, які гарантії безпеки готовий дати Україні
|Ця угода не про корисні копалини, а про можливість України чинити опір Росії, - Порошенко
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент