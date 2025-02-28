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АНАЛІТИКА

Трамп вирішив продовжити низку санкцій проти РФ, що діють ще з 2014 року

 

Президент США Дональд Трамп розпорядився продовжити дію надзвичайного стану, запровадженого ще у 2014 році після російської агресії проти України, та пов'язані з ним санкційні обмеження проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний указ, розміщений у Федеральному реєстрі США, має бути опублікований 28 лютого.

Надзвичайний стан у зв'язку із ситуацією в Україні було запроваджено ще 6 березня 2014 року указом 13660 тодішнього президента США Барака Обами. Відтоді його дію було кілька разів розширено - зокрема 21 лютого 2022-го, після визнання Росією правосуб'єктності терористичних утворень "Л/ДНР".

Крім того, у грудні 2014 року та вересні 2018-го президенти США запровадили додаткові санкційні заходи.

"Дії та політика, про які йдеться в цих указах, продовжують становити незвичайну та надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці Сполучених Штатів", - ідеться в указі Трампа.

У звʼязку з цим дію надзвичайного стану, оголошеного в указі 13660, президент США розпорядився "продовжити на 1 рік", або до 6 березня 2026 року.

Зазначимо, що аналогічним чином у 2024 році цей же надзвичайний стан продовжував і попередній президент США Джо Байден.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що наразі про зняття санкцій з Росії не йдеться, але допустив таку можливість у майбутньому.

Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент нещодавно дав зрозуміти, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів щодо війни в Україні.

При цьому він заявив, що Сполучені Штати готові або посилити, або послабити санкції в залежності від готовності Росії до переговорів.
Ключові теги: США, Росія
 

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