Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України

Допомога Україні із США продовжує надходити, зупинок не було, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

На брифінгу в Києві речник зазначив, що зупинок із постачанням зброї із США на сьогодні не було.

«І саме зараз ця підтримка, вже виділена США, продовжує надходити», - сказав Тихий.