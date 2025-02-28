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Допомога зі США продовжує надходити - МЗС України
23:48 27.02.2025 |
Допомога Україні із США продовжує надходити, зупинок не було, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.
На брифінгу в Києві речник зазначив, що зупинок із постачанням зброї із США на сьогодні не було.
«І саме зараз ця підтримка, вже виділена США, продовжує надходити», - сказав Тихий.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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