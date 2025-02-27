Фінансові новини
- |
- 27.02.25
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідери ЄС за тиждень обговорять призначення спецпредставника для мирних переговорів - Bloomberg
23:16 27.02.2025 |
Лідери Європейського Союзу на саміті 6 березня обговорять призначення спеціального посланника, який представлятиме блок на можливих переговорах щодо припинення російського вторгнення в Україну.
Про це Bloomberg повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, передає Укрінформ.
Видання зазначає, кілька європейських лідерів раніше закликали до створення такої посади після того, як США приголомшили Європу прямою розмовою з Володимиром Путіним, не залучивши блок до переговорів.
За словами співрозмовників, на спеціальному саміті лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня, дискусії будуть спрямовані на вироблення єдиної позиції щодо оборони, як для переозброєння континенту, так і щодо України. Лідери також обговорять очікування блоку щодо того, як виглядатиме мир в Україні, і які гарантії безпеки вони можуть запропонувати в контексті переговорів.
Очікується також, що на саміті Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оприлюднить план інвестування сотень мільярдів євро в оборонну промисловість.
Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в Саудівській Аравії стартували переговори американської делегації та представників країни-агресора РФ, але за столом переговорів не було ані України, ані Європи.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
|Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту
|Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
|Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США
|Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - «забути про НАТО»
|Трамп розповів, які гарантії безпеки готовий дати Україні
|Ця угода не про корисні копалини, а про можливість України чинити опір Росії, - Порошенко
|США ще не завершили роботу над угодою з Україною по рідкісноземельним металам - Рубіо
|Підрозділи Сил оборони вразили НПЗ у Туапсе та аеродроми «Саки» і «Кача»
|Швеція виготовила та оплатила дві великі газові турбіни для України
Бізнес
|Google спрощує видалення особистої інформації з результатів пошуку
|Samsung презентувала в США ультрашвидкий SSD 9100 Pro з підтримкою PCIe 5.0 і швидкістю читання 14 800 МБ/с
|Сучасні електромобілі швидше компенсують викиди від виробництва батарей, - дослідження Ifeu
|У Китаї стартували випробування надшвидкісного потяга - розганяється до 450 км/год
|Microsoft зробила голосовий режим Copilot та функцію Think Deeper безплатними
|BYD випустить на ринок Франції електричний позашляховик за $30 тисяч
|Розумні окуляри від Samsung зможуть коригувати зір користувачів: компанія зареєструвала амбітний патент