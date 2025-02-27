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АНАЛІТИКА

Лідери ЄС за тиждень обговорять призначення спецпредставника для мирних переговорів - Bloomberg

 

Лідери Європейського Союзу на саміті 6 березня обговорять призначення спеціального посланника, який представлятиме блок на можливих переговорах щодо припинення російського вторгнення в Україну.

Про це Bloomberg повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, передає Укрінформ.

Видання зазначає, кілька європейських лідерів раніше закликали до створення такої посади після того, як США приголомшили Європу прямою розмовою з Володимиром Путіним, не залучивши блок до переговорів.

За словами співрозмовників, на спеціальному саміті лідерів ЄС, який відбудеться 6 березня, дискусії будуть спрямовані на вироблення єдиної позиції щодо оборони, як для переозброєння континенту, так і щодо України. Лідери також обговорять очікування блоку щодо того, як виглядатиме мир в Україні, і які гарантії безпеки вони можуть запропонувати в контексті переговорів.

Очікується також, що на саміті Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, оприлюднить план інвестування сотень мільярдів євро в оборонну промисловість.

Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в Саудівській Аравії стартували переговори американської делегації та представників країни-агресора РФ, але за столом переговорів не було ані України, ані Європи.
Ключові теги: ЄС
 

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