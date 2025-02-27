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Кабмін заборонив чоловікам-волонтерам виїжджати за кордон за гуманітаркою, – ДПСУ
Військовозобов'язані чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Зазначається, що уряд вніс зміни в Правила перетинання державного кордону, визначених Постановою Кабміну від 27.01.1995 № 57, для окремих категорій громадян України.
"Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах", - пояснили прикордонники.
Раніше рішення про їхній виїзд ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України, або військові адміністрації, але ця норма більше не діє.
Як повідомлялося, з 17 лютого українським чоловікам 18-60 років, які проживають за кордоном та подали документи до 25 квітня 2024 року, почали видавати паспорти.
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