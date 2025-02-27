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АНАЛІТИКА

Рада не підтримала пропозицію Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту

12:57 27.02.2025 |

Політика

 

Верховна Рада не підтримала пропозицію співголови фракції "Європейськая солідарність" Ірини Геращенко щодо повернення трансляцій засідань парламенту телеканалом "Рада".

"Лише 117 депутатів підтримали мою вимогу щодо повернення трансляцій засідань ВР каналом "Рада" і висвітлення ним діяльності роботи парламенту," - написала Геращенко у Телеграм.

Вона нагадала, що відповідну постанову зареєстровано у парламенті ще рік тому, але її не виносять на розгляд на пленарне засідання.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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