Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні

 

Франція має намір запропонувати європейським державам створити на спільній території запаси зброї, які можуть бути передані Україні в разі необхідності, щоб стримати Москву від нового нападу.

Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив у четвер в ефірі Franceinfo, передає Укрінформ.

«Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів. Питання накопичення зброї в Європі для України є способом стримування, якщо війна відновиться», - пояснив він, додавши, що цю ідею Франція збирається покласти на стіл для переговорів з іншими європейськими країнами.

За його словами, Росія залишатиметься загрозою для Європи, тож створення таких запасів озброєнь і боєприпасів дасть змогу європейським державам також підтримувати діяльність своїх оборонних галузей після припинення військових дій в Україні.

Щодо дебатів про можливе розгортання європейських військ в Україні для гарантування майбутнього припинення вогню Лекорню визнав, що існує «рамка для роздумів, яка полягає в тому, щоб мати миротворчі сили після того, як замовкнуть гармати».

Водночас, саме українську армію він називає найкращою гарантією безпеки для України.

«Що також стоїть на кону в дискусіях на даний момент - це забезпечення того, щоб українська армія продовжувала бути здатною захистити себе не тільки в даний момент, але навіть тоді, коли замовкнуть гармати», - пояснив міністр.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6390
  0,0968
 0,23
EUR
 1
 43,6252
  0,1640
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 10:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2914  0,05 0,13 41,9032  0,10 0,23
EUR 43,3593  0,11 0,24 44,0236  0,13 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,18 0,43 41,5100  0,20 0,48
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес