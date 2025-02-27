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Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні
12:41 27.02.2025 |
Франція має намір запропонувати європейським державам створити на спільній території запаси зброї, які можуть бути передані Україні в разі необхідності, щоб стримати Москву від нового нападу.
Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив у четвер в ефірі Franceinfo, передає Укрінформ.
«Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів. Питання накопичення зброї в Європі для України є способом стримування, якщо війна відновиться», - пояснив він, додавши, що цю ідею Франція збирається покласти на стіл для переговорів з іншими європейськими країнами.
За його словами, Росія залишатиметься загрозою для Європи, тож створення таких запасів озброєнь і боєприпасів дасть змогу європейським державам також підтримувати діяльність своїх оборонних галузей після припинення військових дій в Україні.
Щодо дебатів про можливе розгортання європейських військ в Україні для гарантування майбутнього припинення вогню Лекорню визнав, що існує «рамка для роздумів, яка полягає в тому, щоб мати миротворчі сили після того, як замовкнуть гармати».
Водночас, саме українську армію він називає найкращою гарантією безпеки для України.
«Що також стоїть на кону в дискусіях на даний момент - це забезпечення того, щоб українська армія продовжувала бути здатною захистити себе не тільки в даний момент, але навіть тоді, коли замовкнуть гармати», - пояснив міністр.
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