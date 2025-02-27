Франція пропонує створити на території Європи запаси зброї для використання в Україні

Франція має намір запропонувати європейським державам створити на спільній території запаси зброї, які можуть бути передані Україні в разі необхідності, щоб стримати Москву від нового нападу.

Про це міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню заявив у четвер в ефірі Franceinfo, передає Укрінформ.

«Гарантії безпеки включають кілька потенційних рівнів. Питання накопичення зброї в Європі для України є способом стримування, якщо війна відновиться», - пояснив він, додавши, що цю ідею Франція збирається покласти на стіл для переговорів з іншими європейськими країнами.

За його словами, Росія залишатиметься загрозою для Європи, тож створення таких запасів озброєнь і боєприпасів дасть змогу європейським державам також підтримувати діяльність своїх оборонних галузей після припинення військових дій в Україні.

Щодо дебатів про можливе розгортання європейських військ в Україні для гарантування майбутнього припинення вогню Лекорню визнав, що існує «рамка для роздумів, яка полягає в тому, щоб мати миротворчі сили після того, як замовкнуть гармати».

Водночас, саме українську армію він називає найкращою гарантією безпеки для України.

«Що також стоїть на кону в дискусіях на даний момент - це забезпечення того, щоб українська армія продовжувала бути здатною захистити себе не тільки в даний момент, але навіть тоді, коли замовкнуть гармати», - пояснив міністр.