Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини

Кабінет міністрів уповноважив першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу на підписання двосторонньої угоди зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

Згідно з розпорядженням №164 від 26 лютого, уряд схвалити проект двосторонньої угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.

"Уповноважити першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду", - йдеться в документі.