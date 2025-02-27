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Кабмін уповноважив Свириденко або Сибігу на підписання з США угоди про копалини
12:36 27.02.2025 |
Кабінет міністрів уповноважив першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Юлію Свириденко або міністра закордонних справ Андрія Сибігу на підписання двосторонньої угоди зі США про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.
Згідно з розпорядженням №164 від 26 лютого, уряд схвалити проект двосторонньої угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови.
"Уповноважити першого віце-прем'єр-міністра України - міністра економіки Свириденко Юлію Анатоліївну або міністра закордонних справ Сибігу Андрія Івановича підписати зазначену Угоду", - йдеться в документі.
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