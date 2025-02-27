Зеленський приїде в США 28 лютого підписати угоду з Трампом

Президент України Володимир Зеленський прибуде у п'ятницю, 28 лютого, до Вашингтона для підписання угоди про доступ американців до українських корисних копалин. Про це у середу, 26 лютого, заявив президент США Дональд Трамп під час першого засідання свого кабінету.

"У нас усе йде дуже добре з Росією та Україною. Президент Зеленський має прибути у п'ятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде дуже велика угода", - заявив він.

Зеленський у щоденному вечірньому відеозверненні до українців підтвердив візит.

"Наші команди працюють з Америкою, ми готуємося до перемовин уже цієї п'ятниці. Угода з Америкою. Підтримка нашої держави та людей. Гарантії миру й безпеки - це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом. Для мене та всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру", - сказав він.

Зеленський розповів, про що запитає Трампа

Зеленський зазначив, що підписанням цієї угоди Трампу "важливо зробити кроки вперед", тоді як для нього самого "дуже важливо почути, що допомога США не буде зупинена".

За його словами, він хоче поставити Трампу "пряме питання, чи припинять США свою підтримку України чи ні, чи зможемо ми купувати озброєння напряму у США, чи можемо ми попрацювати з замороженими активами, наприклад, для купівлі озброєнь, а також для інвестицій".

На зустрічі Зеленський розраховує донести Трампу позицію України та європейських партнерів щодо війни та майбутніх гарантій безпеки.

"Я хотів би узгодити нашу позицію з американською. Війна відбувається в Україні, тож для мене українська позиція - в пріоритеті. Також я хочу сказати президентові Трампу те, як я розумію наших партнерів з Європи, тому що ми пройшли дуже багато консультацій, і мені здається, що мені відомо, на що вони готові, яким чином вони можуть допомогти, і яку стратегічну роль ЄС, і , ширше, Європа можуть відіграти для безпекових гарантій", - сказав він у середу журналістам на брифінгу.

Також Зеленський хоче підняти тему переговорів між США і Росією та обговорити американську санкційну політику щодо РФ.