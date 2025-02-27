Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США

Кабінет міністрів України повідомив у середу, 26 лютого, що ухвалив "рішення, необхідні для підписання угоди зі США про створення Інвестиційного фонду відбудови".

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у результаті роботи переговорних команд щодо доступу американців до українських корисних копалин кінцевий варіант угоди став "значно кращим".

"В угоді більше немає боргу у 500 мільярдів доларів, немає несправедливого пункту, що за кожен один долар нової допомоги Україна має віддавати два долари, немає несправедливих позицій, що фонд належатиме тільки одній Америці, тепер мова йде про спільне володіння фондом Україною та Америкою", - сказав він.

Ключові позиції угоди між Україною та США

Прем'єр запевнив, що українські надра та ресурси залишаються українськими, "вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому".

Україна вноситиме до фонду 50 відсотків майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів, а США робитимуть внески до фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, "критично важливих для відбудови України".

Зібрані фондом кошти інвестуватимуть, за словами прем'єра, виключно в проєкти відбудови України.