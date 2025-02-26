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Трамп вважає, що Путіну доведеться піти на поступки, Україні - «забути про НАТО»
23:32 26.02.2025 |
Президент США Дональд Трамп, говорячи про можливі поступки у війні РФ проти України, заявив, що обидвом сторонам доведеться піти на це.
Під час першого засідання кабінету міністрів у середу, відповідаючи на питання, які поступки можуть бути у війні, Трамп сказав: "Я не хочу говорити вам прямо зараз, але я можу сказати, що про НАТО ви можете забути".
На запитання, чи доведеться Володимиру Путіну піти на поступки, Трамп сказав, що так.
"Він це зробить. Йому доведеться. І я думаю, я вірю, що завдяки тому, що нас обрали, ця війна закінчиться. І я також вірю, що якби нас не обрали, якби ця адміністрація не перемогла на виборах з великою перевагою, війна тривала б ще довго", - заявив президент США.
За словами Трампа, якби його не обрали, то Путін "просто продовжив би йти через Україну, і за певний період часу багато людей було б вбито, це тривало б певний період часу".
"І причина в тому, що Україна - і я віддаю належне, я з великою повагою ставлюся до України як до бійців, вони чудові бійці, - але без нашого обладнання ця війна закінчилася б, як кажуть люди, за дуже короткий проміжок часу", - заявив Трамп.
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