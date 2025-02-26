Ця угода не про корисні копалини, а про можливість України чинити опір Росії, - Порошенко

Петро Порошенко, відповідаючи на запитання американських журналістів, прокоментував майбутню угоду між Україною і США щодо корисних копалин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку політика у фейсбуці.

"Для мене ця угода точно не про гроші і не про корисні копалини. Це угода про збереження держави та можливість України чинити опір Росії.

Цілком розумію складність моменту. Що Україні потрібна допомога. Що наші Збройні Сили, як і раніше, якщо не більше, потребують нових надходжень західної зброї і боєприпасів, новітніх зразків техніки. Все, що йде на користь цій меті, - слід підтримувати, адже армія - це головне і сьогодні, і завтра", - зазначив лідер "ЄС".

Також, на думку Порошенка, угоду треба обговорювати з урахуванням усіх додатків, які будуть до неї.

"Без додатків поки що немає сенсу обговорювати цей текст. Треба почекати, коли відбудеться зустріч двох президентів, і дати можливість Зеленському захистити український інтерес. Ключовий принцип дипломатії: нічого не погоджено, поки все не погоджено", - наголосив політик.

Порошенко також згадав, як у 2017 році угода з США щодо закупівлі вугілля розблокувала надання Україні летальної зброї.

"У звʼязку з усім цим також хочу нагадати, що у 2017 році, коли я мав переговори з президентом Трампом, ми уклали угоду про вугілля з Пенсильванії. А натомість отримали першу летальну зброю з боку США. Тому все можливо", - сказав він.