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США ще не завершили роботу над угодою з Україною по рідкісноземельним металам - Рубіо
18:13 26.02.2025 |
Влада США ще не завершила погодження з Україною угоди щодо рідкісноземельних металів, заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News в середу.
"Я не можу це підтвердити (завершення роботи над угодою - ІФ-У). Наш міністр фінансів Бессент працює над цим, він зробив чудову роботу, щоб зібрати це разом. Остання отримана мною інформація полягала в тому, що робота дуже близька до фінішу", - вказав Рубіо.
Він підкреслив, що це "хороша угода", яка допоможе "закінчити цю війну".
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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