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АНАЛІТИКА

Підрозділи Сил оборони вразили НПЗ у Туапсе та аеродроми «Саки» і «Кача»

 

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) Збройних сил України, Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об'єктів російських загарбників у Краснодарському краї РФ та на тимчасово окупованій території українського Криму, повідомляє Генштаб ЗСУ у середу.

"У ніч на 26 лютого 2025 року завдали ударів по низці стратегічних об'єктів російських загарбників у Краснодарському краї рф та на тимчасово окупованій території українського Криму. Серед іншого, здійснено вогневе ураження військових аеродромів "Саки" і "Кача", а також Туапсинського нафтопереробного заводу. ", - йдеться у повідомленні у телеграм.

За інформацією СБС, їхні оператори повторно атакували "стратегічне для російської економіки підприємство" - нафтопереробний завод у Туапсе (Краснодарський край, РФ), що належить "Роснєфті".

"Це найсучасніший у структурі компанії завод. Його модернізували у 2013 році, встановивши нафтопереробну установку ЕЛОУ-АВТ-12, здатну переробляти до 12 млн тонн нафти на рік", - зазначають в повідомленні.

Як повідомляється, понад 90% вироблених заводом нафтопродуктів постачається на експорт, що робить його важливим для енергетичної галузі РФ та фінансування війни проти України. Також цей завод є одним із постачальників палива для російської армії.

"Ворог намагався відбити атаку за допомогою ППО, але це йому не вдалося. Російські телеграм-канали повідомляють, що в результаті атаки пошкоджено частину установки ЕЛОУ-АВТ-12 та трубопровід сирої нафти. Вибухи в різних районах Туапсе фіксували впродовж п'яти годин", - уточнюють в СБС.

В Генштабі зазаначають, що у районі НПЗ зафіксовано щонайменше 40 вибухів, є інформація про пошкодження його інфраструктури.

Результати ураження уточнюються.

Операцію проведено за участі операторів 14-го Окремого Полку БпАК СБС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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