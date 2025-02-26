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АНАЛІТИКА

Швеція виготовила та оплатила дві великі газові турбіни для України

Швеція виготовила та оплатила дві великі газові турбіни для України

 

Швеція виготовила і профінансувала дві великі газові турбіни, які незабаром відправлять в Україну.

Про це повідомило посольство Швеції в Україні з посиланням на міністра з міжнародного співробітництва й торгівлі Бенжаміна Дусу, передає Укрінформ.

«Дві великі газові турбіни, вироблені у Швеції за шведські гроші, готуються їхати в Україну. Кожна турбіна генеруватиме струм для 185 тисяч людей. Ми робимо, що можемо, щоби підтримати українські сім'ї», - зазначається в дописі.
Ключові теги: Швеція
 

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