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Швеція виготовила та оплатила дві великі газові турбіни для України
16:58 26.02.2025 |
Швеція виготовила і профінансувала дві великі газові турбіни, які незабаром відправлять в Україну.
Про це повідомило посольство Швеції в Україні з посиланням на міністра з міжнародного співробітництва й торгівлі Бенжаміна Дусу, передає Укрінформ.
«Дві великі газові турбіни, вироблені у Швеції за шведські гроші, готуються їхати в Україну. Кожна турбіна генеруватиме струм для 185 тисяч людей. Ми робимо, що можемо, щоби підтримати українські сім'ї», - зазначається в дописі.
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