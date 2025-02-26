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АНАЛІТИКА

Договір з США про спільний Інвестфонд потребуватиме ратифікації в Раді - Зеленський

 

Угода з США про корисні копалини буде рамковою, після неї буде укладений ще один договір про спільний фонд, і він потребуватиме ратифікації Верховною Радою України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Про гроші рано дуже говорити, тому що це рамкова угода. Тому що, наприклад, Україна дає від нових... речей гроші в цей фонд, але, що важливо, сьогодні ви не можете туди нічого відшкодовувати і не будете. І це розуміння в чому? Тому що немає договору, який наступний. Ось він складніший буде і серйозніший, тому що наступний договір - про фонд. І там буде вже якісь там відносини партнерські, гроші, тощо і так далі. І ось він, наступний договір, він буде вже мати обов'язкову ратифікацію в парламенті України", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу в Києві.

За його словами, це пов'язано з тим, що він передбачатиме відшкодування 50% від прибутків за новими ліцензіями.

"Я не знаю щодо Конгресу Сполучених Штатів, я просто не знаю, партнери нічого мені не говорили, але у нас це обов'язково згідно нашого законодавства", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна повинна розібратися з власними ліцензіями передусім і провести аудит. "Якщо воно лежить, якісь сплячі ліцензії, то воно повинно працювати на державу в будь-якому випадку. І 50% від нового вийде в фонд, де ми вже є партнерами", - сказав голова держави.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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