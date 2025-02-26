Україна і США випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестфонду відбудови України - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна і США фактично випрацювали остаточний варіант Угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України.

"Ми не розглядаємо підписання будь-яких угод без гарантій безпеки. І звісно ж, протягом двох тижнів, інтенсивно опрацьовуючи між урядами США і України угоду про нашу економічну співпрацю, ми фактично випрацювали остаточний варіант. Станом на сьогодні ця угода називається "Угодою про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, це попередній договір, який передбачає юридичну дію і майбутнє створення Інвестиційного фонду відбудови України, де і Україна і США будуть на рівних управляти і наповнювати його.

Зокрема, ця угоди передбачає ряд положень, зокрема, прем'єр підкреслив, що "угода на пряму прив'язана до гарантій безпеки".

"Ні президент ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і її підписання у відриві від гарантій безпеки для України. Відповідно, в цій попередній угоді пункт №10 говорить про те, що ця угода про Фонд "становить невід'ємний елемент архітектури двосторонніх і багатосторонніх угод, а також конкретних кроків для встановлення тривалого миру, зміцнення економічно-безпекової стійкості і відображення цілей, визначених в преамбулі до цієї угоди. І уряд США підтримує зусилля України отримати гарантії безпеки, необхідні для створення тривалого миру", - додав Шмигаль.